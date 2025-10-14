“Dal silenzio alla parola”: Adriano Patti presenta a Varese il suo nuovo saggio sul valore dell’ascolto
Sabato 18 ottobre alla libreria Ubik lo scrittore dialogherà con studentesse e studenti delle classi 5ªA e 5ªC del liceo Ferraris, guidati dalla professoressa Veronica Ponzellini
Sabato prossimo, 18 ottobre, alle ore 11:00, la Libreria Ubik di piazza del Garibaldino a Varese, ospiterà la presentazione di “Dal silenzio alla parola”, il nuovo saggio di Adriano Patti, pubblicato da Qiqajon nella collana Sequela oggi.
L’incontro, organizzato in collaborazione con il liceo scientifico Ferraris di Varese, l’Università dell’Insubria e il Centro Internazionale Insubrico, vedrà l’autore dialogare con Luca Cavalli, Leonardo D’Ambrosio, Matilde De Maio, Felleza Hoxhaj, Angelica Lunardi, Greta Maffioli, Matilde Mineo, Viola Moroni, Lucrezia Pozzi, Giulio Sciacca e Marco Zappatini, studentesse e studenti delle classi 5ªA e 5ªC, guidati dalla professoressa Veronica Ponzellini.
Come comunica il dirigente scolastico Prof. Marco Zago, l’attività rientra tra le iniziative di educazione civica e orientamento proposte dal liceo, volte a stimolare negli studenti una riflessione consapevole sui temi della giustizia, della responsabilità personale e del dialogo.
Il professor Zago sottolinea inoltre che l’incontro “si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della lettura come strumento di crescita culturale e civile che la scuola promuove per favorire il confronto con autori e pensatori del nostro tempo”.
Un viaggio dal silenzio alla responsabilità della parola
Nel suo nuovo lavoro, il magistrato e saggista genovese riflette sul valore del silenzio non come assenza di suono, ma come spazio interiore da cui può germogliare una parola autentica, capace di toccare la vita e orientare le scelte.
L’autore invita il lettore ad assumersi la responsabilità della parola — saperla chiedere, saperla offrire — soprattutto quando in gioco ci sono la giustizia e il futuro delle nuove generazioni. Il saggio si muove su un duplice registro: da un lato esplora il silenzio come condizione perché la parola possa nascere e farsi annuncio; dall’altro intreccia la Parola di Dio con le voci di uomini e donne di epoche e culture diverse, in un dialogo che attraversa il tempo.
Nato a Genova nel 1959, Adriano Patti è magistrato dal 1985 e oggi opera presso la Corte di Cassazione.
Accanto alla carriera giuridica ha sviluppato una profonda riflessione sul rapporto tra giustizia, educazione e spiritualità, impegnandosi da anni in progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nei gruppi giovanili.
Tra le sue opere precedenti figurano Itinerari di silenzio (2015) e Ascolto, via al dialogo (2018), tappe di un percorso di ricerca interiore e civile che trova compimento in Dal silenzio alla parola.
Il dirigente scolastico, nel ringraziare il dott. Adriano Patti, la Prof.ssa Veronica Ponzellini e gli studenti delle classi 5ªA e 5ªC per l’impegno, la passione e la serietà con quale hanno progettato e realizzato questa iniziativa, insieme alla Prof.ssa Ponzellini si sofferma sull’esperienza vissuta dagli studenti del liceo definendo l’incontro con l’autore come un “invito controcorrente”.
In un mondo dove prevalgono il rumore e la velocità, il libro di Patti suona come un invito controcorrente: fermarsi, ascoltare e lasciare che il silenzio diventi terreno fertile per una parola capace di costruire e orientare il futuro.
Un messaggio quanto mai attuale, che si intreccia con la voce delle nuove generazioni chiamate, più che mai, a custodire la forza della parola autentica.
