Dalla Lilt allo Yoga, l’importante è metterci passione. Le storie di Renato e Lorenzo a Radio Materia

La passione per il volontariato nella Lilt e la passione per lo Yoga sono i due temi delle puntate pomeridiane in diretta su Radio Materia. L’impegno e la voglia di mettersi in gioco sono il comune denominatore della trasmissione delle 16,30 dedicata alle associazioni del territorio (in collaborazione con CSV Insubria) e quella delle 18 che racconta le storie delle persone.

Soci All Time (16,30)

Renato Furigo, volontario della LILT, ci racconterà con passione l’esperienza dei poliambulatori di prevenzione oncologica presenti in Valcuvia e Luino. I volontari della LILT sono il cuore pulsante dell’organizzazione, dedicando il loro tempo e le loro energie per sostenere la missione della Lega. Tra i loro molteplici compiti, spicca l’importante ruolo di assistenza e supporto ai medici nei Poliambulatori di prevenzione. Questo contributo diretto si estende anche all’assistenza durante gli screenings senologici negli ospedali, evidenziando l’impegno costante nell’individuare precocemente le patologie.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

Loranzo Martinelli, varesino, musicista e insegnante di yoga, pratica dal 1990 sotto la guida di Anna Carla Merra. Si è diplomato nel 2006 presso la scuola Ètude et Transmission du Yoga (ETY) di Claude Maréchal, con cui ha approfondito il Samkhya, la Bhagavadgītā e il Viniyoga.

Da oltre vent’anni insegna yoga in diversi contesti, dalle associazioni culturali alle aziende, ed è autore di articoli per la rivista Percorsi Yoga. Ha pubblicato il volume “Asana V” nella collana Yoga. Teoria e pratica (Corriere della Sera, 2018).

Attualmente è Presidente della YANI – Associazione Nazionale Insegnanti Yoga, dopo essere stato vicepresidente e coordinatore regionale per la Lombardia Nord e la Svizzera. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, unisce alla pratica dello yoga una profonda attenzione alla cultura e alla filosofia indiana.

