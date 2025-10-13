Dalle vette dell’arte ai misteri dei relitti. Le dirette di Radio Materia di martedì
Cristina Renso ci racconterà le attività dell'associazione intitolata a Giuseppe e Gina Flangini, attiva a Saronno, mentre Andrea Alpini (Murdock) ci racconterà delle sue incredibili immersioni tra i relitti
Dagli abissi marini alle vette dell’arte. Ospiti del martedì in diretta su Radio Materia saranno Cristina Renso (alle 16,30) e Andrea Alpini (alle 18). La prima sarà la protagonista di Soci All Time in cui ci parlerà dell’associazione Gina e Giuseppe Flangini dedicata all’arte mentre il secondo sarà l’ospite di Chi l’avrebbe mai detto dove parleremo della passione per l’esplorazione del mondo sottomarino.
Soci All Time (16,30)
Cristina Renso, museum manager e art director, ci parlerà dell’importante lavoro che svolge l’associazione Flangini nella promozione dell’arte a Saronno e non solo.
Chi l’avrebbe mai detto (18,00)
Alle 18 scenderemo negli abissi con la puntata di “Chi l’avrebbe mai detto”: l’ospite è infatti Andrea “Murdock” Alpini, 40enne varesino, di professione esploratore dei mari. Alpini è un subacqueo, istruttore e divulgatore che tra le altre cose si è specializzato nel visitare relitti, anche molto importanti come nel caso della sua ultima avventura. Nell’estate scorsa infatti ha avvicinato il “Britannic”, transatlantico gemello del Titanic che era stata trasformata in nave ospedale durante la Prima Guerra Mondiale e che giace in un braccio di mare in Grecia. Fotografie e filmati realizzati durante le missioni sono serviti per produrre documentari e libri. Alpini (il soprannome “Murdock” deriva dall’omonimo personaggo dell’A-Team) sarà tra l’altro ospite di “Materia” anche il prossimo 25 novembre per una serata dedicata proprio al Britannic e ad altre esplorazioni marine.
