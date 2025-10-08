“Dazi amari”, a Besnate un incontro con Marco Leonardi sulle sfide globali della manifattura italiana
Mercoledì 23 ottobre alle 21 l’incontro pubblico “Dazi amari: la manifattura italiana alle prese con le sfide globali” con il professore Marco Leonardi, già capo del Dipartimento per la programmazione economica nel governo Draghi
Il Comune di Besnate organizza per mercoledì 23 ottobre alle 21 l’incontro pubblico “Dazi amari: la manifattura italiana alle prese con le sfide globali” con il professore Marco Leonardi, già capo del Dipartimento per la programmazione economica nel governo Draghi, per approfondire gli effetti del contesto internazionale sui settori produttivi locali.
L’amministrazione comunale sottolinea come le turbolenze del quadro economico globale abbiano ricadute dirette anche sulle filiere manifatturiere del territorio varesino, motivo per cui promuove momenti di confronto e divulgazione economica rivolti a imprese, lavoratori e cittadinanza. L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato a competitività, catene del valore e politiche commerciali che impattano sull’export e sulla tenuta delle PMI.
Relatore della serata sarà Marco Leonardi, economista e docente, che ha ricoperto l’incarico di capo del Dipartimento per la programmazione economica a Palazzo Chigi durante il governo Draghi, portando un punto di vista informato sulle scelte di policy e sugli strumenti per attutire gli shock esterni.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 ottobre, con inizio alle ore 21:00, come indicato nella lettera d’invito del Sindaco di Besnate. L’amministrazione invita la comunità a partecipare e rimanda alla locandina dell’evento per i dettagli organizzativi e logistici.
