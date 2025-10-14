“Della natura e dell’arte”: a Busto Arsizio la cultura diventa rete di sostenibilità. Intervista a Radio Materia

Portare la natura dove sembra non esserci più: è questa la sfida che da sei anni anima la rassegna “Della natura e dell’arte”, un progetto culturale che unisce gallerie, fondazioni, artisti e associazioni in un dialogo aperto sul rapporto tra uomo, ambiente e bellezza.

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

Lunedì 13 ottobre, nella nuova puntata di Soci All Time, il format radiofonico realizzato in collaborazione con Csv Insubria, a raccontarsi è la Fondazione Bandera, che racconta il progetto culturale “Della Natura e dell’arte”.

Nata da un’idea della Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio, insieme alla galleria di Cristina Moregola e allo studio legale Albè & Associati, la rassegna si è imposta negli anni come un punto di riferimento per la riflessione artistica e sociale sui temi della sostenibilità. «Viviamo in territori fortemente urbanizzati, dove la relazione con la natura è andata perduta» – spiega Cristina Moregola, direttrice artistica della rassegna e della galleria di Busto Arsizio. «L’obiettivo è riportare questo dialogo all’interno della città, farlo diventare parte del dibattito culturale, e farlo attraverso l’arte».

Il cinema entra in campo: arriva “Corto e Fieno”

Tra le novità c’è la collaborazione con Corto e Fieno, festival cinematografico dedicato al mondo rurale e alle sue comunità, diretto da Cristian Cerutti.

Il festival, nato sedici anni fa è unico nel suo genere: racconta la vita dei piccoli paesi, la lentezza del tempo agricolo e il valore del radicamento. «Sono pochi i festival che si concentrano davvero sulle comunità rurali» – racconta Cerutti. «Noi lo facciamo da anni, cercando di dare spazio a registi che raccontano le sfide di chi vive a contatto con la terra. Quest’anno abbiamo avuto opere da tutto il mondo: Italia, Francia, Croazia, Stati Uniti, fino a una produzione americano-palestinese che ci ha emozionato moltissimo».

Un incontro tra linguaggi e territori

Grazie a questa nuova sinergia, una selezione dei cortometraggi vincitori sarà proiettata il 4 novembre alle 21:00 a Materia, la nuova sede di VareseNews, nell’ambito delle iniziative collegate alla rassegna.

Per Andrea Cavalli, consigliere della Fondazione Bandera, mettere insieme esperienze diverse è la vera forza di un progetto: «Cultura, arte e ambiente non sono mondi separati: quando dialogano, diventano strumenti potenti per costruire una coscienza collettiva».

Per seguire le iniziative della Fondazione Bandera è possibile consultare il sito online o i canali social Instagram e Facebook.