Varese News

Varese Laghi

“Della natura e dell’arte”: a Busto Arsizio la cultura diventa rete di sostenibilità. Intervista a Radio Materia

La rassegna Della natura e dell’arte, ideata dalla Fondazione Bandera e giunta alla sua sesta edizione, mette in dialogo artisti, registi e associazioni per raccontare il rapporto tra uomo e ambiente

Radio Materia

Portare la natura dove sembra non esserci più: è questa la sfida che da sei anni anima la rassegna “Della natura e dell’arte”, un progetto culturale che unisce gallerie, fondazioni, artisti e associazioni in un dialogo aperto sul rapporto tra uomo, ambiente e bellezza.

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

Lunedì 13 ottobre, nella nuova puntata di Soci All Time, il format radiofonico realizzato in collaborazione con Csv Insubria, a raccontarsi è la Fondazione Bandera, che racconta il progetto culturale “Della Natura e dell’arte”.

Nata da un’idea della Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio, insieme alla galleria di Cristina Moregola e allo studio legale Albè & Associati, la rassegna si è imposta negli anni come un punto di riferimento per la riflessione artistica e sociale sui temi della sostenibilità. «Viviamo in territori fortemente urbanizzati, dove la relazione con la natura è andata perduta» – spiega Cristina Moregola, direttrice artistica della rassegna e della galleria di Busto Arsizio. «L’obiettivo è riportare questo dialogo all’interno della città, farlo diventare parte del dibattito culturale, e farlo attraverso l’arte».

Il cinema entra in campo: arriva “Corto e Fieno”

Tra le novità c’è la collaborazione con Corto e Fieno, festival cinematografico dedicato al mondo rurale e alle sue comunità, diretto da Cristian Cerutti.
Il festival, nato sedici anni fa è unico nel suo genere: racconta la vita dei piccoli paesi, la lentezza del tempo agricolo e il valore del radicamento. «Sono pochi i festival che si concentrano davvero sulle comunità rurali» – racconta Cerutti. «Noi lo facciamo da anni, cercando di dare spazio a registi che raccontano le sfide di chi vive a contatto con la terra. Quest’anno abbiamo avuto opere da tutto il mondo: Italia, Francia, Croazia, Stati Uniti, fino a una produzione americano-palestinese che ci ha emozionato moltissimo».

Un incontro tra linguaggi e territori

Grazie a questa nuova sinergia, una selezione dei cortometraggi vincitori sarà proiettata il 4 novembre alle 21:00 a Materia, la nuova sede di VareseNews, nell’ambito delle iniziative collegate alla rassegna.

Per Andrea Cavalli, consigliere della Fondazione Bandera, mettere insieme esperienze diverse è la vera forza di un progetto: «Cultura, arte e ambiente non sono mondi separati: quando dialogano, diventano strumenti potenti per costruire una coscienza collettiva».

Per seguire le iniziative della Fondazione Bandera è possibile consultare il sito online o i canali social Instagram e Facebook.

Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.