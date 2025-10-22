Diagnosi e terapia dell’ictus: se ne parla a Radio Missione Francescana
Venerdì 24 ottobre saranno intervistati a Radio Missione Francescana – Medicina alle ore 11.10 la dottoressa Beatrice Dell’Acqua, dirigente medico presso la neurologia e il dottor Andrea Roveda, dirigente medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo Varese, Asst-Settelaghi.
Il titolo della trasmissione “Ictus : percorso diagnostico e terapeutico “. Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 26 ottobre 2025 alle ore 16.00.
Le frequenze di RMF :
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
