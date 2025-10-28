Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Galleria fotografica Diario Nepalese 2025 – Del doman non v’è certezza 4 di 9

Diario Nepalese 28/10/2025 – Del doman non v’è certezza

Ci svegliamo col suono della pioggia sui tetti di lamiera e andiamo in aeroporto all’alba nella speranza di prendere il primo volo ma a Lukla mai dare niente per scontato: oggi non si vola! Attendiamo al caldo di un locale adiacente all’aeroporto ma dopo qualche ora ci rendiamo conto che la giornata passerà in questo lodge di Lukla, ad oltre 2.800 mt. Salutiamo i nostri portatori che sotto la pioggia riprendono il cammino perché altre spedizioni li attendono.

Questi 4 giovani ragazzi sono sempre stati sorridenti, fieri del loro lavoro, sempre disponibili ad un caloroso abbraccio all’arrivo di ogni tappa e felici di stare in nostra compagnia, ma mettendo il nostro benessere in primo piano.

Il portatore in queste montagne e’ una figura fondamentale per l’economia locale, non essendoci strade, ma solo sentieri. Ma non sono tutti uguali, alcuni sono più “fortunati” e parliamo di quelli che assistono i trekkers. Quelli meno fortunati sono quelli che trasportano materiale di prima necessità, che va dai frigoriferi, al materiale edilizio ai generi più disparati. Qui le gambe, la schiena e la resistenza mentale sono gli unici mezzi di trasporto. Spesso i più giovani hanno dei piccoli amplificatori che suonano della musica, un po’ per avvisare gli altri del loro arrivo e un po’ per distrarli dalla fatica.

Torniamo a casa con grande rispetto verso questo lavoro così duro e umile, ma estremamente dignitoso.

Buonanotte Lukla, domani è un altro giorno e si volerà?

L’avventura continua….