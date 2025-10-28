Diario Nepalese 2025 – Del doman non v’è certezza
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 28/10/2025 – Del doman non v’è certezza
Ci svegliamo col suono della pioggia sui tetti di lamiera e andiamo in aeroporto all’alba nella speranza di prendere il primo volo ma a Lukla mai dare niente per scontato: oggi non si vola! Attendiamo al caldo di un locale adiacente all’aeroporto ma dopo qualche ora ci rendiamo conto che la giornata passerà in questo lodge di Lukla, ad oltre 2.800 mt. Salutiamo i nostri portatori che sotto la pioggia riprendono il cammino perché altre spedizioni li attendono.
Questi 4 giovani ragazzi sono sempre stati sorridenti, fieri del loro lavoro, sempre disponibili ad un caloroso abbraccio all’arrivo di ogni tappa e felici di stare in nostra compagnia, ma mettendo il nostro benessere in primo piano.
Il portatore in queste montagne e’ una figura fondamentale per l’economia locale, non essendoci strade, ma solo sentieri. Ma non sono tutti uguali, alcuni sono più “fortunati” e parliamo di quelli che assistono i trekkers. Quelli meno fortunati sono quelli che trasportano materiale di prima necessità, che va dai frigoriferi, al materiale edilizio ai generi più disparati. Qui le gambe, la schiena e la resistenza mentale sono gli unici mezzi di trasporto. Spesso i più giovani hanno dei piccoli amplificatori che suonano della musica, un po’ per avvisare gli altri del loro arrivo e un po’ per distrarli dalla fatica.
Torniamo a casa con grande rispetto verso questo lavoro così duro e umile, ma estremamente dignitoso.
Buonanotte Lukla, domani è un altro giorno e si volerà?
L’avventura continua….
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.