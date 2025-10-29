Diario Nepalese 2025 – Il rocambolesco ritorno a Kathmandu
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu. Nepal nel Cuore ODV ha dato vita ad una raccolta fondi per costruire un alloggio accogliente e confortevole per le infermiere di Chhermading, che ogni giorno si prendono cura della salute della comunità Sherpa
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 29/10/2025 – Il rocambolesco ritorno a Kathmandu
Come ieri sveglia alle 4.30 per presidiare l’aeroporto nella speranza di salire sul primo aereo, ma ben presto capiamo che la nostra è una mera illusione: anche stamattina a causa del tempo partono pochissimi aerei e poi sospendono i voli.
Il nostro Super Ngima organizza il nostro rientro con l’unico mezzo disponibile: l’elicottero!! Purtroppo però non è possibile rientrare direttamente a Katmandu ma ritorniamo nel piccolo aeroporto di Manthali.
Ci dividiamo su due elicotteri e mentre il primo gruppo arriva serenamente il secondo rimane bloccato a Lukla ancora un po’ a causa di sospensione voli per motivi burocratici. Finalmente riuniti pranziamo insieme nel locale accanto all’aeroporto e alle 13.45 saliamo sul pulmino che ci riportar a Katmandu con un viaggio di 7 ore lungo una strada dissestata, trafficata, polverosa e rumorosa. Ora una bella cena, doccia e domani esploriamo Kathmandu
Nepal nel Cuore ODV ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere i progetti di Ngima Sherpa in Nepal.
Cosa significa prendersi cura della salute in un villaggio remoto a 2.800 metri di altitudine?
Siamo nel cuore dei racconti di trekking con Ngima Sherpa, tra sentieri sospesi e villaggi che accolgono con il sorriso, tra templi antichi e una natura meravigliosa che incanta ad ogni passo.
Ma c’è un sogno che ci accompagna: costruire un alloggio accogliente e confortevole per le infermiere di Chhermading, che ogni giorno si prendono cura della salute della comunità Sherpa.
Nepal nel Cuore ODV ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo.
Cliccando su questo link che troverai in bio
Si aprirà la pagina di Produzioni dal Basso, il salvadanaio virtuale dove potrai lasciare il tuo contributo per partecipare alla costruzione dell’alloggio.
In quella pagina troverai anche tutte le spiegazioni del progetto.
Condivi, Partecipa, Sostieni
Far conoscere il progetto è il primo passo per renderlo possibile.
