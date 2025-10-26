Diario Nepalese 2025: la sveglia dei monaci
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 26/10/25 – La sveglia dei monaci
Una sveglia diversa: al sorgere del sole alle 5 di mattina i monaci di Tyangboche iniziano a suonare i corni ed i gong.
Cominciamo la lunga discesa nella valle del fiume Dudh Koshi, che attraversiamo dopo circa 600 mt di dislivello. Il sentiero risulta estremamente polveroso e ventoso, soprattutto durante il frequente passaggio degli animali. Tra la fitta vegetazione finalmente individuiamo una varietà di pino himalayano, caratterizzato dalle sue pigne viola rivolte verso l’alto!
Per il nostro Ngima camminare sul trekking dell’Everest Base Camp è come fare le vasche in Corso Matteotti: incontra sempre un sacco di persone che conosce!! oggi abbiamo incrociato la sua compaesana Maya Sherpa, portatrice d’alta quota che ha raggiunto diversi Ottomila, una grandissima donna!!
Arrivati a Namche Bazar andiamo a visitare il Museo della cultura Sherpa, dove si trova una statua raffigurante Sir Hillary con alle spalle il Monte Everest!
Concludiamo la giornata con la consueta zuppa d’aglio e una sorta di panzerotto tibetano.
