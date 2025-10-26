Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Galleria fotografica Diario Nepalese 2025: la sveglia dei monaci 4 di 8

Diario Nepalese 26/10/25 – La sveglia dei monaci

Una sveglia diversa: al sorgere del sole alle 5 di mattina i monaci di Tyangboche iniziano a suonare i corni ed i gong.

Cominciamo la lunga discesa nella valle del fiume Dudh Koshi, che attraversiamo dopo circa 600 mt di dislivello. Il sentiero risulta estremamente polveroso e ventoso, soprattutto durante il frequente passaggio degli animali. Tra la fitta vegetazione finalmente individuiamo una varietà di pino himalayano, caratterizzato dalle sue pigne viola rivolte verso l’alto!

Per il nostro Ngima camminare sul trekking dell’Everest Base Camp è come fare le vasche in Corso Matteotti: incontra sempre un sacco di persone che conosce!! oggi abbiamo incrociato la sua compaesana Maya Sherpa, portatrice d’alta quota che ha raggiunto diversi Ottomila, una grandissima donna!!

Arrivati a Namche Bazar andiamo a visitare il Museo della cultura Sherpa, dove si trova una statua raffigurante Sir Hillary con alle spalle il Monte Everest!

Concludiamo la giornata con la consueta zuppa d’aglio e una sorta di panzerotto tibetano.