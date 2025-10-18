Diario Nepalese 2025: San Lukla, l’aeroporto più pericoloso al mondo

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

BOOM si parte!!! Sveglia alle 4, passeggiamo verso l’aeroporto pronti per partire e risbrighiamo le pratiche d’imbarco di ieri in stile nepalese, opzione B: chili e oggetti in più compaiono misteriosamente, tariffa aumentata a nostre spese! Un piccolo aeroplanino ad eliche ci porterà all’aeroporto Hillary di Lukla, il famigerato aeroporto famoso per essere il più pericoloso del mondo!

Ma grazie alla presenza di Ngima va tutto bene e atterriamo!! Siamo piombati nel Regno dell’Himalaya, un Nepal diverso da quello visto a Kathmandu. Conosciamo i nostri portatori e tutta la giovanissima Crew che ci accompagnerà nel trekking.

Ci incamminiamo lungo la Valle del Khumbu ed entriamo in contatto con un modo di vivere semplice ma estremamente faticoso, un brulicare di persone che trasportano merci tra i vari villaggi della valle utilizzando delle pesantissime gerle, carovane di muli e jopkyo. Sul tragitto colorate stupa e ruote di preghiera, attraversando i nostri primi ponti tibetani.

All’imbrunire attraversiamo la porta del Parco Nazionale di Sagarmatha e Seduti a tavola riviviamo tutte le emozioni.