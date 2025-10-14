Diventa Soccorritore al Campo dei Fiori, al via un corso alla Rasa
Giovedì 23 Ottobre alle ore 21.00 presso la sede dell’UST Varese – Villaggio Cagnola Centro Parco Campo dei Fiori, si terrà un incontro aperto al pubblico in cui saranno date tutte le informazioni necessarie
UST Varese avvia un nuovo corso per la formazione di propri tecnici da impiegare nelle attività di ricerca e soccorso delle persone nel territorio della Provincia di Varese. Attiva da ormai 13 anni sul territorio Varesino, l’Unità di Soccorso Tecnico si è contraddistinta per competenza nel disporre di personale volontario altamente specializzato quando si tratta di intervenire sui diversi terreni impervi quali boschi, valli e montagne che caratterizzano la morfologia della Provincia di Varese.
L’ente ha casa da anni nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori all’interno del Villaggio Cagnola, consentendogli di proporre un valido presidio per lo stesso territorio frequentato da tantissimi escursionisti e amanti della natura, ma anche di sfruttare al meglio gli innumerevoli scenari naturali presenti nel parco per lo svolgimento delle specifiche attività addestrative che richiedono tecniche specifiche.
Le selezioni sono aperte a tutte le persone, donne e uomini, in età compresa tra i 21 e 50 anni, che praticanti già sport di montagna come alpinismo, arrampicata, trekking, desiderino associare le proprie passioni al mondo del soccorso tecnico organizzato. Si ricercano anche operatori sanitari, indispensabili sulle ricerche, soprattutto in zone impervie, per garantire supporto sia agli operatori impegnati nelle attività che alle persone ritrovate. Quest’ultimi potranno essere inseriti in un percorso specifico del corso utile a ricevere un adeguato addestramento per operare nelle attività che svolge UST.
Per tutti gli interessati Giovedì 23 Ottobre alle ore 21.00 presso la sede dell’UST Varese – Villaggio Cagnola Centro Parco Campo dei Fiori, frazione Rasa di Varese, si terrà un incontro aperto al pubblico in cui sarà illustrato il nuovo corso e saranno date tutte le informazioni necessarie.
E’ possibile mandare anche una mail al seguente indirizzo: ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com
