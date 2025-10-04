Varese News

Don David e Nino Caianiello: “Il carcere non basta, rieducazione e lavoro per dare un futuro a chi ha scontato la pena”

Il cappellano del carcere di Busto Arsizio e l'ex politico lanciano un appello alle istituzioni affinchè si superi l'idea puramente punitiva del carcere: "In cooperativa solo uno su 35 è tornato dentro"

don david maria riboldi nino caianiello radio materia

Non finisce tutto con la scarcerazione. Anzi, spesso il vero percorso di reinserimento inizia proprio lì, fuori dai cancelli del carcere, dove però mancano strutture e strumenti adeguati per accompagnare chi ha scontato la propria pena verso una nuova vita. Se ne è parlato con don David Maria Riboldi, cappellano e fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, e Nino Caianiello, ex politico ed ex detenuto, oggi impegnato nella stessa cooperativa per offrire una seconda possibilità a chi, come lui, ha vissuto l’esperienza del carcere nel podcast di Radio Materia “Chi l’avrebbe mai detto”.

ASCOLTA IL PODCAST

Il ruolo del terzo settore nel dopo-carcere

«Non esiste un vero sistema istituzionale per il reinserimento dei detenuti – ha spiegato Don David –. Il lavoro viene lasciato quasi interamente al terzo settore, che però ha risorse limitate e non può da solo garantire un percorso efficace per tutti». È proprio per rispondere a questa mancanza che è nata La Valle di Ezechiele, una realtà che offre opportunità lavorative e percorsi di accompagnamento sociale a chi esce dal carcere.

Il lavoro, in particolare, è considerato lo strumento principale per evitare la recidiva. «A chi ha pagato il proprio debito con la giustizia serve una possibilità concreta – ha aggiunto Don David –. Senza una prospettiva, è facile tornare negli stessi circuiti che hanno portato alla detenzione».

La testimonianza di Caianiello: «Serve una visione politica nuova»

Accanto a Don David, la voce di Nino Caianiello ha portato la prospettiva di chi ha vissuto in prima persona il carcere. «Il recupero non è solo un fatto umano, ma una questione di sicurezza sociale – ha sottolineato –. Se non si costruisce un sistema che accompagni davvero il reinserimento, la recidiva è quasi certa. Servono politiche serie e strutturate che guardino al carcere non solo come punizione, ma come occasione di cambiamento».

Caianiello ha raccontato la propria esperienza, ma anche l’impegno attuale nella cooperativa: «Cerco di restituire quello che ho imparato. Ho avuto una seconda possibilità, ed è giusto fare in modo che altri possano averla. Il carcere deve essere un passaggio, non una condanna a vita».

Recuperare è possibile, ma serve una rete

L’incontro ha evidenziato con forza l’importanza della rete tra enti, istituzioni, terzo settore e comunità locali per rendere il reinserimento una realtà possibile. Senza una sinergia concreta, chi esce dal carcere rischia di trovarsi solo, con il passato come unico orizzonte.

Don David e Caianiello lo ripetono più volte: recuperare è possibile, ma non accade per caso. Servono percorsi pensati, risorse, lavoro e fiducia. E soprattutto, una società pronta ad accogliere chi ha sbagliato e ora vuole ricominciare.

 

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
