DonkeyDog lancia la prima Escape Room per cani a Varese: weekend speciale a Vedano

Vedano Olona si prepara a un fine settimana tutto da vivere, tra escape room a misura di cane, shooting fotografici e aperitivi a tema. Appuntamento il 25 e 26 ottobre 2025

Il centro cinofilo DonkeyDog di Vedano Olona si prepara a festeggiare Halloween con un weekend ricco di eventi pensati per i cani e i “loro umani”. Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si terrà un doppio appuntamento tra avventura, fotografia e momenti conviviali, per celebrare la notte più spaventosa dell’anno in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Inaugurazione della prima “Dog Escape Room” a Varese

Il weekend si apre sabato 25 ottobre con l’inaugurazione della prima Escape Room per cani della provincia di Varese, proposta dal team di educatori cinofili di DonkeyDog. Ideata da Cristina di Nasi e Tartufi di Salsomaggiore, l’attività sarà disponibile fino al 30 novembre, esclusivamente su prenotazione.

Si tratta di un’esperienza unica e interattiva nella quale il cane avrà enigmi pensati appositamente per lui, che solo lui potrà risolvere. Senza il suo contributo non sarà possibile uscire: non dovrà quindi limitarsi a collaborare nella soluzione degli enigmi “umani”, ma sarà chiamato a superare anche i propri. Un’occasione perfetta per rafforzare la relazione e divertirsi insieme, senza limiti di età o di esperienza.

Prezzi

da 1 a 4 partecipanti: 25€ a persona

da 5 a 8 partecipanti: 20€ a persona

È possibile partecipare da soli o in gruppo, anche con più cani, previa valutazione degli educatori per verificarne la compatibilità.

Domenica tra scatti, giochi e aperitivo

Domenica 26 ottobre sarà dedicata una giornata a tema “Dia de los Muertos” pensata per vivere momenti di svago e socialità con il proprio cane. Oltre alla Dog Escape Room (sempre su prenotazione), il programma prevede:

Aperitivo alle ore 12.00 , per condividere un momento di relax tra partecipanti

, per condividere un momento di relax tra partecipanti Shooting fotografico professionale a cura di Serena Latera Photography, con scenografie stagionali pensate per esaltare la bellezza e la simpatia dei cani

Prezzi shooting

4 foto: 40€ (non soci) | 25€ (soci)

Tutte le foto: 80€ (non soci) | 65€ (soci)

Dove, quando e come partecipare

Tutte le attività si svolgono presso il centro DonkeyDog a Vedano Olona. Le prenotazioni sono obbligatorie per la Escape Room e consigliate anche per lo shooting fotografico, vista la forte adesione prevista.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 683 7312.

Contatti

Donkey Dog Centro Cinofilo APS

via Boschina, Vedano Olona (VA) 21040

M: 39 340 683 7312

@:info@donkeydog.it

Sito | Facebook | Instagram