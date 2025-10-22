Varese News

Donna accoltellata al volto a Milano, è in pericolo di vita: indagini in corso sull’ex marito

Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere stata aggredita all’interno della propria abitazione, che si trova poco distante dal luogo in cui è stata soccorsa

Una donna di 62 anni è stata trovata gravemente ferita questa mattina, mercoledì 22 ottobre, in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, nella zona nord di Milano. La donna presentava numerose ferite da taglio, in particolare al volto e agli arti, e si trova ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda.

L’allarme è scattato poco prima delle 10. Gli agenti della Polizia Locale l’hanno trovata in strada, sanguinante, e hanno immediatamente allertato i soccorsi. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere stata aggredita all’interno della propria abitazione, che si trova poco distante dal luogo in cui è stata soccorsa. Sarebbe poi riuscita a raggiungere la strada per chiedere aiuto.

Indagini in corso, si cerca l’ex marito

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’accaduto. In queste ore si cerca di rintracciare l’ex marito della donna, che secondo alcune testimonianze sarebbe stato visto allontanarsi dalla zona in scooter poco dopo l’aggressione.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
