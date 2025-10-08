Donna investita in viale Aguggiari a Varese
L’incidente è avvenuto intorno alle 7.50. Sul posto ambulanza della Croce Rossa e Polizia Locale. Una persona coinvolta
Momenti di apprensione questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in viale Aguggiari a Varese, dove intorno alle 7.52 si è verificato un investimento di una donna di 46 anni.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Varese insieme agli agenti della Polizia Locale di Varese, per i rilievi e la gestione della viabilità.
L’intervento si è concluso con il ricovero in codice verde della ferita, trasportata in ospedale a Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.