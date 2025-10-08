Varese News

Donna investita in viale Aguggiari a Varese

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.50. Sul posto ambulanza della Croce Rossa e Polizia Locale. Una persona coinvolta

Momenti di apprensione questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in viale Aguggiari a Varese, dove intorno alle 7.52 si è verificato un investimento di una donna di 46 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Varese insieme agli agenti della Polizia Locale di Varese, per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’intervento si è concluso con il ricovero in codice verde della ferita, trasportata in ospedale a Varese.

Pubblicato il 08 Ottobre 2025
