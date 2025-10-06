Donna trovata morta a Formentera: fermato un uomo originario di Busto Arsizio

Un uomo originario di Busto Arsizio è stato fermato dalla Guardia Civil spagnola che indaga sulla morte di Luisa Asteggiano, 45enne italiana originaria di Bra nel Cuneese.

La donna è stata trovata senza vita ieri mattina in un appartamento di Formentera. Sul corpo sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.

Secondo fonti della stampa iberica, la vittima e il presunto aggressore, un uomo di 51 anni di nome Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio titolare di un’agenzia di viaggi e iscritto al registro Aire, avrebbero avuto una relazione saltuaria segnata da frequenti litigi. La vittima lascia un figlio di 15 anni avuto da una precedente relazione.

L’ipotesi accreditata è che sia stato un femminicidio. Il presunto omicida è stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al giudice, che dovrà decidere sulla convalida del fermo.