Donna trovata morta a Formentera: fermato un uomo originario di Busto Arsizio
La donna era stata ritrovata nella giornata di domenica nella sua casa. Sul corpo segni compatibili con un pestaggio o una aggressione. L'uomo sarà ascoltato dal giudice
Un uomo originario di Busto Arsizio è stato fermato dalla Guardia Civil spagnola che indaga sulla morte di Luisa Asteggiano, 45enne italiana originaria di Bra nel Cuneese.
La donna è stata trovata senza vita ieri mattina in un appartamento di Formentera. Sul corpo sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.
Secondo fonti della stampa iberica, la vittima e il presunto aggressore, un uomo di 51 anni di nome Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio titolare di un’agenzia di viaggi e iscritto al registro Aire, avrebbero avuto una relazione saltuaria segnata da frequenti litigi. La vittima lascia un figlio di 15 anni avuto da una precedente relazione.
L’ipotesi accreditata è che sia stato un femminicidio. Il presunto omicida è stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al giudice, che dovrà decidere sulla convalida del fermo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.