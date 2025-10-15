Dote Sport 2025, via libera ai nuovi criteri: 4 milioni per sostenere le famiglie e i giovani atleti lombardi
Maira Cacucci (FdI): “Un aiuto concreto ai minori con meno risorse, per una Lombardia più attiva e solidale”
Approvato a maggioranza dalla Commissione Cultura e Sport, presieduta da Anna Dotti (FdI), il provvedimento che individua i criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote Sport per gli anni sportivi 2025-2026 e 2026-2027.
“Anche quest’anno – evidenzia la relatrice del provvedimento Maira Cacucci (FdI) – mettiamo in campo una misura che intende riconoscere e sostenere la funzione sociale delle attività motorie sportive quale strumento di formazione della persona, socializzazione e benessere individuale e collettivo. Si tratta di un piccolo ma significativo incentivo alla pratica sportiva dei minori che fanno parte di famiglie con limitate risorse economiche”.
Il documento prevede una dotazione finanziaria complessiva per il biennio di 4 milioni di euro (2 milioni per il 2025 e 2 milioni per il 2026) comprensivi di una quota del 10% riservata alle famiglie con minori disabili.
Il contributo è rivolto ai nuclei con minori tra i 6 e i 17 anni, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e con un ISEE fino a 20mila euro (elevato a 30mila in caso di presenza di un minore con disabilità).
Il valore di ciascuna dote assegnabile sarà pari a 100 euro e servirà a coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi della durata minima di sei mesi e con un costo compreso tra 100 e 600 euro (1.000 euro nel caso di minori con disabilità che necessitano di accompagnamento individuale). Le attività, per le quali si potrà chiedere il contributo, dovranno essere organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito Registro nazionale oppure società in house di Enti locali lombardi che gestiscono impianti sportivi.
Il numero di doti potenzialmente assegnabili dipenderà dal numero dei figli presenti in famiglia: una sola Dote nel caso di 1 o 2 minori, fino a due Doti in presenza di 3 minori, tre Doti se ci sono almeno 4 figli minori.
È inoltre prevista la possibilità di ottenere tante doti quanti sono i figli tra i 6 e i 17 anni, se in famiglia è presente un minore disabile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.