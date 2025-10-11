Droga, alcol e coltelli. Undici denunce nei controlli del weekend dei Carabinieri di Gallarate
Rafforzati i controlli della Compagnia dei Carabinieri di Gallarate nel fine settimana nei comuni sul Ticino e sul basso Lago Maggiore
Sette persone denunciate e undici segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti: è questo il bilancio dei controlli intensificati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate durante gli ultimi tre fine settimana, con l’obiettivo di contrastare la mala movida e prevenire le stragi del sabato sera. Le verifiche hanno interessato diversi comuni, in particolare Gallarate, Sesto Calende e le zone attorno al fiume Ticino e al basso lago Maggiore, mete frequentate da numerosi giovani, soprattutto nelle sere del fine settimana.
Spaccio e coltelli: due denunce a Gallarate
A Gallarate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato: un 18enne di origine marocchina, sorpreso con 10 dosi di cocaina e 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio; un 25enne italiano residente nel milanese, trovato in possesso di un coltello a serramanico.
Sesto Calende sotto osservazione
Nel centro di Sesto Calende, sempre più frequentato dai giovani durante il venerdì sera, l’attività dei Carabinieri è stata potenziata grazie a un dispositivo rafforzato che ha coinvolto anche le Stazioni dei comuni vicini. Qui sono scattate altre cinque denunce: 3 ragazzi per porto abusivo di coltelli; una giovane donna per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; un 50enne per guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Undici segnalati per uso personale di droga
Sono stati invece 11 i giovani segnalati alla Prefettura di Varese quali assuntori di sostanze stupefacenti. Di questi: 7 erano in possesso di cocaina; 4 avevano con sé dosi di hashish.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei luoghi della movida e prevenire condotte pericolose per sé e per gli altri.
