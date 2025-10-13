Due tonnellate e mezzo di cibo: il successo della Raccolta Alimentare Croce Rossa nel Gallaratese

Due tonnellate e mezzo di alimenti, per aiutare le persone in difficoltà nel Gallaratese: si è conclusa con successo la Raccolta Alimentare 2025, organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Gallarate, in collaborazione con il Lions Club Varese Insubria, con stand ai supermercati Tigros di Cassano Magnago e Il Gigante di Somma Lombardo.

Un’iniziativa di solidarietà che ha visto coinvolti circa 50 volontari, impegnati nella raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone in difficoltà del nostro territorio.

Sono stati raccolti complessivamente oltre 2500 kg di alimenti, grazie alla generosità dei cittadini che hanno scelto di donare anche solo una parte della propria spesa.

Il presidente del Comitato CRI di Gallarate, Lorenzo Canziani, ha dichiarato: «Raccolta Alimentare 2025: una collaborazione che si rinnova con il Lions Club Insubria per la raccolta di beni di prima necessità per le persone bisognose del territorio. Un gesto che ha il sapore dell’Umanità. Un gesto che vuole essere dono e rispetto della dignità delle persone più fragili. Una missione comune che trasforma la generosità in azione concreta, sensibile e attenta alle necessità del nostro territorio.»

Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno scelto di donare, anche solo una piccola parte della propria spesa: ogni contributo ha fatto la differenza. La solidarietà silenziosa ma potentissima ha riempito non solo carrelli, ma anche i cuori di chi riceverà questi beni.

I beni raccolti sono stati consegnati alle associazioni caritative del territorio, che si occuperanno della distribuzione diretta alle famiglie e agli utenti in stato di bisogno. Tra le realtà coinvolte: C.A.V. Cassano Magnago, Caritas Moriggia, Caritas Jerago, Caritas Cascinetta, Caritas Madonna in Campagna, Caritas Cassano.

Il Comitato CRI di Gallarate ringrazia calorosamente i volontari, i cittadini donatori, le associazioni partner e la direzione dei punti vendita per il sostegno dimostrato anche in questa occasione.