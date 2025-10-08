Due voci, un paese: Samuele Corsalini racconta Bodio Lomnago tra passato e futuro

La Biblioteca Comunale Antonio Zanoletti di Bodio Lomnago ospita la presentazione del nuovo libro di Samuele Corsalini, “Quel che non sai di Bodio Lomnago”. L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 10 ottobre alle ore 21, una tappa significativa nel percorso dell’autore, già apprezzato per il suo saggio Quel che non sai di Varese, che ha saputo affascinare lettori e appassionati con aneddoti e storie poco note della Città Giardino.

Nel suo nuovo lavoro, Corsalini propone un originale dialogo immaginario tra due figure emblematiche del paese: Don Cesare Ossola, storico parroco e maestro che ha formato intere generazioni, e Piero Puricelli, imprenditore e politico noto per aver realizzato la prima autostrada al mondo. Due visioni complementari — quella comunitaria e spirituale da un lato, quella istituzionale e legata al progresso dall’altro — si intrecciano per raccontare la storia di Bodio Lomnago da prospettive diverse ma ugualmente profonde.

Attraverso le loro voci, il libro attraversa le epoche: dalle radici preistoriche del borgo alle trasformazioni del Novecento, dalle ville storiche alle tradizioni popolari, fino alle sfide contemporanee. Ne emerge un ritratto corale di una comunità sospesa tra passato e futuro, fede e modernità, lago e colline.

L’autore: rigore e passione per il territorio

Classe 1991, Samuele Corsalini è un saggista e divulgatore culturale nato a Varese. Dopo la laurea in Economia e Finanza, ha scelto di dedicarsi alla narrazione del territorio con un approccio rigoroso ma accessibile. La sua scrittura, coinvolgente e documentata, mira a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare la memoria collettiva. Con questo nuovo libro, continua il suo progetto di ricerca e divulgazione dedicato in particolare ai più giovani, con incontri pubblici, video e attività culturali sul territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bodio Lomnago, in collaborazione con Pro Loco Bodio Lomnago e l’Associazione Amici di Filippo.