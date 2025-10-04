È morto Cesare Corti, fondatore di Elmec e protagonista della storia dell’informatica varesina

È scomparso questa mattina il dottor Cesare Corti, co fondatore di Elmec, azienda nata a Varese e divenuta negli anni un punto di riferimento nazionale nel settore dell’information technology, una delle imprese simbolo del territorio varesino e tra le realtà di riferimento del settore a livello nazionale. Rinaldo Ballerio, presidente dell’azienda ha tracciato la figura di Corti con parole di stima e affetto: «Di lui ricordo la vivace intelligenza personale e professionale, la cordialità e la dedizione all’azienda e alla famiglia. Tra le altre doti sottolineo quella di avere per 50 anni collaborato con mio papà, suo socio storico, non solo con correttezza e concordia ma anche con sincera amicizia».

Gli inizi: dai plichi di carta all’innovazione digitale

Come raccontava lo stesso Corti in una testimonianza video, Elmec nacque all’inizio degli anni ’70 «per uno strano connubio fra burro e acciaio», perché i primi clienti furono la Prealpi Industria Casearia e le Acciaierie Riva di Caronno. L’acronimo Elmec stava per Elaborazioni Meccanografiche, quando i computer erano ancora macchine rumorose che dialogavano attraverso schede perforate e stampe cartacee. Gli uffici iniziali erano poco più di un sottoscala, con montagne di carta e una stampante gigantesca che non smetteva mai di produrre. Da lì l’azienda ha cominciato la sua crescita, passando da piccoli spazi artigiani agli uffici di via Frattini a Varese, fino al trasferimento a Gazzada, dove è sorto il campus tecnologico di oggi.

Una visione di lungo periodo

Con lo stile pragmatico che lo contraddistingueva, Corti amava ricordare che con il socio Ballerio «non abbiamo mai litigato», un rapporto che ha saputo trasmettere ai collaboratori attraverso la cordialità e il rispetto reciproco. La sua impronta ha segnato l’azienda: dalla valorizzazione dei giovani talenti – “ventenni che studiano le tecnologie del futuro” – fino all’esperienza dei professionisti più anziani, in grado di mantenere in vita sistemi ancora vitali per l’economia.

Elmec, sotto la sua guida, ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali: dalla meccanografia alla cybersecurity, dai data center al cloud, fino alle sfide più recenti dell’Internet of Things e della stampa 3D. «Formazione e innovazione», diceva Corti, «sono le parole che ci guidano anche per i prossimi cinquant’anni».

L’impegno nello sport e nella comunità

Oltre all’attività imprenditoriale, Cesare Corti ha legato il suo nome anche al mondo dello sport varesino: è stato infatti presidente della Robur et Fides dal 1998 al 2005, guidando la storica società sportiva cittadina in anni di grande fermento e crescita.

Alla moglie Lina, ai figli Valerio, Didi e Claudio, e a tutta la famiglia, giunge il cordoglio della comunità e del mondo imprenditoriale varesino, che in Cesare Corti riconosce una figura centrale della storia industriale, sociale e sportiva del territorio.