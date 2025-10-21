E’ online il sito del progetto Interreg tra Italia e Svizzera sul torrente Lura
Il progetto Riverlhab punta a rinaturalizzare e valorizzare il torrente lungo il tratto condiviso tra Italia e Svizzera. Tra gli enti coinvolti anche il Parco del Lura
È online il sito ufficiale del progetto Riverlhab, l’iniziativa transfrontaliera che punta a rinaturalizzare e valorizzare il torrente Lura lungo il tratto condiviso tra Italia e Svizzera. Un programma congiunto che coinvolge il Parco del Lura, Ersaf, la Repubblica e Cantone Ticino e la Supsi, sostenuto dal programma Interreg Italia-Svizzera.
Un progetto per il Lura e per il paesaggio
La pubblicazione del portale www.riverlhab.eu coincide con il 25° anniversario della “Convenzione europea del paesaggio”, firmata il 20 ottobre 2000 a Palazzo Vecchio, a Firenze. Una ricorrenza che rafforza il messaggio del progetto: tutelare, gestire e valorizzare il paesaggio in modo condiviso e sostenibile.
Riverlhab è l’acronimo di Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali – si articola in più azioni concrete: interventi diretti sul corso d’acqua per migliorarne la naturalità; attività formative per amministratori e tecnici e iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, come il monitoraggio ambientale e naturalistico partecipato.
Formazione, interventi e comunità
Attraverso queste attività, il progetto punta a rafforzare il legame tra territorio e comunità, rendendo i cittadini protagonisti di un cambiamento che riguarda anche la qualità della vita e la fruizione del paesaggio quotidiano. Eventi, laboratori e attività informative accompagneranno il percorso, i cui aggiornamenti e risultati saranno progressivamente disponibili sul sito web appena lanciato.
Il paesaggio come patrimonio condiviso
La Convenzione europea del paesaggio definisce il paesaggio come parte integrante del patrimonio culturale e ambientale europeo, con un ruolo essenziale anche nella vita quotidiana delle persone. Ne valorizza la componente antropica, riconoscendo l’importanza dell’intervento umano nella sua trasformazione, percezione e tutela.
«Il progetto Riverlhab condivide lo spirito della giornata dedicata alla Convenzione europea del paesaggio – spiega Stefano Benzoni, presidente del Consorzio Parco del Lura – Un’occasione di riflessione pubblica e di diffusione dei valori connessi alle buone pratiche di tutela e valorizzazione del territorio. Si tratta di un progetto che prevede interventi concreti a favore della Valle del torrente Lura, promuovendo la collaborazione tra enti».
