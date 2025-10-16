“Echoes of Love”: a Materia ballate e poesie dal vento del Nord
Venerdì 24 ottobre alle 21:00 la musicista Maria Olivero porta in scena un viaggio sonoro tra nebbie, lanterne e voci di donne, accompagnata dalla voce narrante di Rossana Girotto
Un concerto che profuma di bruma e di mare del Nord, di poesia e di memoria femminile. Venerdì 24 ottobre alle ore 21:00, Materia si prepara ad accogliere “Echoes of Love”, l’intenso progetto musicale di Maria Olivero, in cui la musica si intreccia con la parola poetica in un dialogo sospeso tra luce e ombra.
Nelle sue ballate, Olivero raccoglie le eco delle donne della letteratura e dei paesaggi del Nord Europa: figure di scrittrici e muse, destini sussurrati tra vento, lanterne e maree. Le atmosfere fin de siècle e le melodie delicate dell’artista creano un mondo intimo, dove la voce diventa narrazione e la musica si fa racconto.
A rendere ancora più intenso l’incontro, la partecipazione di Rossana Girotto, che darà voce ad alcune delle poesie tradotte in italiano dall’album, creando un ponte tra suono e parola, tra lingua e emozione.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
