Ecoverso R-Ace 21: in corso a Varese la sfida green dove vince chi consuma meno
Oltre 30 vetture sono in gara sui 60 chilometri del percorso panoramico tra i laghi di Varese e Comabbio, con partenza e arrivo a Materia Spazio Libero. I partecipanti provengono da tutto il Nord e Centro Italia: da Trento a Forlì, da Livorno a Treviso
È partita questa mattina, domenica 12 ottobre, la ventunesima edizione della Ecoverso R-Ace, la gara automobilistica amatoriale che ribalta il concetto tradizionale di competizione: vince chi consuma meno carburante o energia elettrica.
Oltre 30 vetture sono in gara sui 60 chilometri del percorso panoramico tra i laghi di Varese e Comabbio, con partenza e arrivo a Materia Spazio Libero di Castronno, nuova sede di Varesenews e hub culturale. I partecipanti provengono da tutto il Nord e Centro Italia: da Trento a Forlì, da Livorno a Treviso, testimoniando l’interesse crescente per questa formula unica di competizione sostenibile.
Ecoverso R-Ace 21: torna a Varese la gara di auto dove vince chi consuma meno
Le auto, suddivise in quattro categorie (Hybrid, Hybrid Pro, Electric ed Electric Pro), stanno affrontando il tracciato – che sfiora i laghi di Varese e Comabbio – con l’obiettivo di ottimizzare ogni chilometro percorso. I consumi vengono monitorati attraverso il computer di bordo delle vetture, che deve rimanere acceso per tutto il percorso senza modifiche alle impostazioni, pena la squalifica.
Al termine della gara, dopo il pranzo a Materia con il catering curato dagli insegnanti della scuola professionale Enaip di Busto Arsizio, i vincitori di ciascuna categoria riceveranno una coppa e una bottiglia di vino biologico offerto dalla Tenuta Tovaglieri di Golasecca.
Una domenica all’insegna della passione automobilistica, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del territorio varesino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.