“Elena di Sparta” sul grande palcoscenico del Teatro di Varese

Martedì 14 ottobre il grande appuntamento con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” con lo spettacolo di e con Silvia Priori

Degrado, abbandono, senso di vuoto e caducità caratterizzano l’aspetto e l’animo della vecchia Elena, che vede scorrere lentamente davanti a sé il ricordo di ricchezze, glorie, invidie e bellezza. Com’è difficile andare incontro alla vecchiaia per colei che era così bella, intatta, provata.

«Non viene più nessuno a trovarmi. Mi sto per scordare le parole…», dice la donna, che ora vive in un’abitazione fatiscente, impregnata di polvere, frutta marcia e ombre.

Chi sarà l’uomo che, lungi dal lasciarla abbandonata a se stessa, torna a farle visita, un’ultima volta, per rievocare tempi e uomini ormai lontani?

Di e con: Silvia Priori

Corpo di danza orientale: Selene Franceschini, Barbara Mulas

Regia: Silvia Priori, Renata Coluccini

Collaborazione alla Regia: Roberto Gerbolès

Musiche: Marcello Franzoso

Testi canzoni: Alberto Casanova

Scene: Luigi Bello

Costumi: Maria Barbara De Marco