Entro fine 2025 in ventidue aeroporti si potranno riempire le borracce, compresa Malpensa
Gli scali di Malpensa e Linate già offrono il servizio, che ora verrà ampliato ad altri scali
Entro la fine dell’anno saranno ventidue gli aeroporti associati ad Assaeroporti – tra cui Milano Malpensa e Milano Linate – che offriranno ai passeggeri in partenza la possibilità di riempire gratuitamente borracce e bottiglie, una volta superati i controlli di sicurezza (l’immagine è generica e generata con intelligenza artificiale).
Agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, dove i refill points sono già attivi da tempo, si sono aggiunti, in risposta alla call to action promossa da Assaeroporti, numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori.
Tra le novità più recenti, i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bergamo, Palermo e Cuneo mentre entro la fine dell’anno saranno presenti anche negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale. Con modalità differenti ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto.
«L’iniziativa – spiega una nota di Assoaeroporti – ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso. Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.