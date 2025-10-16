Varese News

Entro fine 2025 in ventidue aeroporti si potranno riempire le borracce, compresa Malpensa

Gli scali di Malpensa e Linate già offrono il servizio, che ora verrà ampliato ad altri scali

Entro la fine dell’anno saranno ventidue gli aeroporti associati ad Assaeroporti – tra cui Milano Malpensa e Milano Linate – che offriranno ai passeggeri in partenza la possibilità di riempire gratuitamente borracce e bottiglie, una volta superati i controlli di sicurezza (l’immagine è generica e generata con intelligenza artificiale).

Agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, dove i refill points sono già attivi da tempo, si sono aggiunti, in risposta alla call to action promossa da Assaeroporti, numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori.

Tra le novità più recenti, i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bergamo, Palermo e Cuneo mentre entro la fine dell’anno saranno presenti anche negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale. Con modalità differenti ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto.

«L’iniziativa – spiega una nota di Assoaeroporti – ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso. Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore».

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
