Eurotek Laica UYBA, sconfitta con onore a Firenze: Scandicci vince 3-1

Sconfitta sì, ma a testa alta per la Eurotek Laica UYBA, che al Pala Big Mat di Firenze cede 3-1 contro una Savino del Bene Scandicci solida, concreta e trascinata da una prestazione di altissimo livello al servizio. La formazione biancorossa guidata da coach Enrico Barbolini ha mostrato carattere e qualità, soprattutto in avvio, facendo sperare i propri tifosi.

L’approccio alla gara della UYBA è stato infatti perfetto: trascinate da una Parra ispirata e da una Obossa martellante, le “farfalle” hanno interpretato alla perfezione il primo set, vinto con merito grazie a ritmo, lucidità e precisione nelle scelte d’attacco.

Immediata però la reazione della formazione toscana, che nel secondo parziale ha alzato drasticamente il livello, dominando in ogni fondamentale: il 25-11 rifilato alle biancorosse racconta di un set a senso unico, con Scandicci concreta al servizio e letale in fase break.

Più equilibrati il terzo e il quarto set, nei quali la UYBA è rimasta pienamente in gara fino a metà parziale, prima di cedere al deciso sprint delle padrone di casa. Durante il quarto set Barbolini ha inserito Torcolacci per Eckl, mentre nel finale ha dato spazio a Battista, nel tentativo di rianimare l’attacco biancorosso.

A fare la differenza, ancora una volta, è stata l’efficacia al servizio della Savino del Bene: ben 9 ace messi a referto, capaci di spezzare il ritmo e limitare l’impostazione offensiva della UYBA. Su tutte brilla la prestazione di Weitzel, eletta migliore in campo grazie ai suoi 16 punti, impreziositi da 5 ace e 2 muri vincenti. In evidenza anche la solita Antropova, top scorer con 21 punti, e una convincente Franklin (17), schierata dal primo scambio.

La UYBA ha provato a trovare risorse anche dalla panchina, con l’esordio nel corso della gara del libero Parlangeli in seconda linea e della palleggiatrice Schmit, entrata con Diouf per il doppio cambio. Non sono bastati però i 14 punti di Obossa e i 10 di Parra per allungare la gara al tie-break.

La partita: nel primo set c’è grande equilibrio, la UYBA difende tutto e Parra mette la freccia (8-10), Eckl punge al servizio (10-13), ma Scandicci con Antropova riesce a recuperare e superare, anche grazie all’ingresso di Skinner in posto 4 al posto di Franklin. Ancora Parra (attacco + ace), insieme a Gennari (muro), riapre il set (21-21), mentre Eckl realizza il suo secondo set del game (21-22). Obossa, ancora al servizio, trova set-ball, Van Avermaet chiude 23-25. Nel secondo set Scandicci parte forte al servizio e a muro e stacca presto le farfalle. Barbolini prova temporaneamente Battista per Parra sul 16-10, ma la squadra di casa (che fa entrare anche Nwakalor al centro) vola veloce al 25-18 grazie a una super Weitzel (7 punti nel parziale). Nel terzo set la UYBA torna a spingere dai nove metri e torna a giocare alla pari con le padrone di casa, almeno per la prima parte del game. Poi la solita Weitzel e Franklin scavano il solco (25-16) e la UYBA commette troppi errori in tutti i fondamentali spianando la strada alle padrone di casa. Nel quarto set Barbolini mette in campo Torcolacci per Eckl, le farfalle tengono fino al 12-12 ma poi subiscono troppo i servizi toscani e faticano a costruire gioco. Barbolini prova il doppio cambio (dentro Diouf e Schmit) e anche Metwally e Battista in posto 4, ma la Savino del Bene ora comanda e chiude 25-20 con Antropova decisiva (7 punti nel set).

Federica Pelloni: «Siamo partite bene, abbiamo vinto il primo set senza mai mollare, nel secondo invece siamo partite con freno a mano tirato e contro questa squadra non te lo puoi permettere. Peccato, il secondo set è stato proprio da dimenticare, mentre nel terzo e nel quarto siamo partite bene e abbiamo giocato alla pari fino a metà, per poi calare di nuovo. Loro brave, noi non male, ma dobbiamo mantenere lucidità e concentrazione fino alla fine se vogliamo ottenere qualcosa di più da queste gare».

Prossimo appuntamento: le farfalle torneranno in campo domenica 2 novembre alle 17 alla e-work arena, impegnate contro Macerata. Biglietti disponibili qui: https://volleybusto.vivaticket.it/

Il tabellino della partita

Savino del Bene Scandicci – Eurotek Laica UYBA 3-1 (23-25, 25-11, 25-16, 25-20)

Savino del Bene Scandicci: Traballi 1, Bechis, Skinner 2, Castillo (L), Ruddins 4, Franklin 17, Ribechi ne, Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 21, Weitzel 16. All. Gaspari, 2° Kantor.

Eurotek Laica UYBA: Battista 3, Pelloni (L), Gennari 8, Metwally 1, Seki 1, Van Avermaet 7, Schmit, Diouf 1, Parlangeli, Obossa 14, Eckl 6, Torcolacci 2, Parra 10, Denti ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Zanussi – Mesiano