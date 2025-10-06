Eventi, incontri e solidarietà: a Gazzada una mattina con il Benvenuto International Club di Varese

Un’occasione per conoscere le attività del club e incontrare nuove persone. Appuntamento mercoledì 8 ottobre, dalle 10 alle 12, a Villa Cagnola a Gazzada Schianno, evento gratuito e aperto a tutti

Il Benvenuto International Club di Varese invita chiunque sia curioso di conoscerlo a partecipare all’Open Morning di mercoledì 8 ottobre. Dalle 10:00 alle 12:00, nella suggestiva Villa Cagnola a Gazzada Schianno, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da vicino le attività del club e incontrare le sue socie.

Un club internazionale, aperto e solidale

Attivo da anni sul territorio, il Benvenuto Club è una realtà in cui donne di ogni nazionalità residenti nella zona di Varese possono trovare un ambiente stimolante e solidale. Attraverso eventi sociali, iniziative culturali, attività ricreative e impegno nel volontariato, il club offre tante opportunità per costruisce legami e favorire l’inclusione.

Cosa aspettarsi all’Open Morning

Durante l’evento sarà possibile partecipare a un tour del club, assistere a dimostrazioni delle attività proposte, gustare il rinfresco e porre domande nello spazio Q&A. Saranno presenti i membri del club, pronti a raccontare le proprie esperienze e a condividere lo spirito dell’associazione.

Per maggiori informazioni sul club, è possibile visitare il sito dell’associazione al link www.benvenutovarese.org.