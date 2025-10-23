Federico Pisanti, lo speaker di Masnago: “Bello essere il collante tra il campo e il pubblico”

La situazione in Pallacanestro Varese si è cristallizzata, per il momento, a lunedì sera quando de facto il playmaker Stefan Moody è stato “demansionato” in attesa di trovare un sostituto (ma rimane in rosa e a disposizione di Kastritis). Il regista americano è stato uno dei temi della 4a puntata di “Luci a Masnago”, il talk show radiofonico di VareseNews che potete riascoltare sottoforma di podcast (qui sopra o su tutte le principali piattaforme di ascolto).

I tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – hanno analizzato la situazione e parlato anche della possibilità di passare alla formula con sei stranieri (attualmente Varese adotta il “5+5”) che la società starebbe sondando. Intanto all’orizzonte si profila il match con Trento di sabato sera (ore 20 – Itelyum Arena), squadra con diversi giovani di valore, capace di “rompere i giochi” e attaccare il canestro anche con iniziative personali.

Spazio anche alle consuete rubriche del programma: per la “capsula del tempo” è stato ricordato il match di Trento in cui esordì in panchina Johann Roijakkers. Il compleanno del giorno è quello di Kristjan Kangur ma è stato omaggiato anche il grande Drazen Petrovic (sua la maglia nella foto in alto) che il 22 ottobre avrebbe compiuto 61 anni. La storia della settimana riguarda invece il giovane giocatore reggiano Pablo Abreu, 17enne figlio di un campione di baseball cubano. Abreu ha esordito in Serie A proprio contro Varese (segnando 2 punti).

“CAPITAN PISA” PER “GENTE DI MASNAGO” – La rubrica “Gente di Masnago” ha avuto come ospite Federico Pisanti, lo speaker del palazzetto oltre che social media manager del club biancorosso. “Capitan Pisa” ha raccontato del suo esordio («ero speaker allo stadio, venni preso dopo un colloquio con Luca Piontini»), del suo modo di preparare le partite ma anche delle emozioni che vive in quel ruolo. «Io ero prima di tutto un tifoso, andavo al palazzetto con mio papà e i miei amici, essere lo speaker ufficiale è un sogno».

Pisanti ha anche spiegato come affronta le situazioni più complicate come per esempio i fischi con cui sono stati bersagliati allenatori come Bialaszewski e Mandole e sottolineato il bel rapporto con i colleghi che lavorano in Pallacanestro e l’amicizia creatasi con molti giocatori. «Che, quando lasciano la nostra città per giocare altrove, mi chiamano dicendo che a Varese si sono tutti trovati da Dio». Infine Pisa ha riportato uno dei complimenti più belli tra quelli che ha ricevuto: «Mi hanno detto che sono il “collante” tra il campo e gli spalti”».

DAL PARQUET – Oltre a “Luci a Masnago” c’è un altro podcast di VareseNews dedicato alla Pallacanestro Varese: è “Dal Parquet” e viene rilasciato il giorno dopo ogni partita dei biancorossi. QUI sotto trovate l’ultima puntata in ordine di tempo.