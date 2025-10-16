Festa Celtica “Glean na nlontas”: una domenica magica ai Calimali di Fagnano Olona

Gli organizzatori invitano a unirsi per un’esperienza che si svolgerà “tra boschi incantati, suoni ancestrali e l’abbraccio della natura”

Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo e immergervi nella magia, musica e tradizioni antiche: il 19 ottobre si terrà la Festa Celtica “Glean na nlontas” a Calipolis, Fagnano Olona. L’evento promette una giornata interamente dedicata alla cultura celtica.

Gli organizzatori invitano a unirsi per un’esperienza che si svolgerà “tra boschi incantati, suoni ancestrali e l’abbraccio della natura.” I partecipanti potranno godere di musica e danze a tema celtico, artigianato tradizionale, cibo ispirato alla tradizione.

Terra Incantata e la Magia dei Gufi

Un momento culminante della giornata sarà la presenza di Terra Incantata INCANTATA. Sarà offerta una coinvolgente didattica dedicata al mondo della falconeria e, in particolare, alla magia dei gufi.

Questa esperienza educativa e affascinante darà l’opportunità di scoprire da vicino questi straordinari rapaci, con momenti di curiosità, incontri ravvicinati e momenti di meraviglia per tutta la famiglia.

La manifestazione è patrocinata, tra gli altri, dal Comune di Fagnano Olona e dalla Contrada dei Calimali.

Non perdete l’occasione di celebrare la cultura celtica in una cornice suggestiva.