Festa del Trasporto, le modifiche alla viabilità nel centro di Saronno

La Polizia locale di Saronno comunica che in occasione della Festa del Trasporto del Crocifisso nella giornata di domenica 26 ottobre saranno in vigore modifiche alla circolazione stradale.

In particolare dalle 13.00 alle 17.30 è vietata la sosta in regime di rimozione forzata nelle seguenti vie:

Piazza Libertà,

Via Portici,

Piazza Riconoscenza,

Via San Cristoforo,

Piazza Aviatori d’Italia,

Via Verdi,

Via San Giuseppe (tratto tra Via Verdi e Via Carcano)

Dalle ore 14.00 alle ore 17.30 è vietato il transito veicolare per consentire lo svolgimento del corteo religioso nelle seguenti vie:

Piazza Libertà,

Via Portici,

Piazza Riconoscenza,

Via San Cristoforo,

Piazza Aviatori d’Italia,

Via Verdi,

Via San Giuseppe,

Corso Italia e vie limitrofe:

Il divieto di transito è esteso a tutta la Z.T.L. e riguarda anche i veicoli dei residenti e degli aventi diritto, durante il passaggio della processione.

Nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18.30 in Via Leopardi (nel tratto compreso tra Via Antici e P.zza Libertà), sono vietati il transito veicolare e la sosta in regime di rimozione forzata, con esclusione dei mezzi dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e dei veicoli posti al servizio delle persone invalide e dei mezzi utilizzati dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo per lo svolgimento della funzione religiosa.