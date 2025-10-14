Festa per il Padel Club Varese: vinta la Coppa Italia nel “misto”

Festa in casa del Padel Club Varese: la formazione bosina ha conquistato la Coppa Italia – disputata a livello nazionale – nella specialità del “misto” coronando così una stagione davvero eccellente. Nello scorso fine settimana i quattro atleti “targati Varese” hanno prima superato i quarti contro Caltanissetta, poi lo scoglio della semifinale battendo Roma, infine si sono imposti su Pordenone con una prestazione impeccabile.

La formazione scesa in campo a Trento è composta da Valentina Carlucci, Giulia Brunner, Angelo Roccamo e dal capitano Paolo Patruno, autentico punto di riferimento per la società, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. «Questo risultato ci riempie d’orgoglio e premia l’impegno, la passione e la coesione di questo gruppo», commenta la dirigenza del club. «È una vittoria che porta in alto il nome di Varese nel panorama nazionale del padel».

Il team ha incassato anche i complimenti di Palazzo Estense, per bocca di Luca Battistella, presidente della commissione Sport: «Esprimo le più vive congratulazioni, a nome del Comune agli atleti e alla dirigenza del Padel Club Varese per questo straordinario traguardo. Questo risultato testimonia la passione, la competenza e la capacità organizzativa di una realtà che rappresenta al meglio lo spirito sportivo della nostra città».