Varese News

Varese Laghi

Fiamme nella notte in un’abitazione a Ranco, due persone intossicate dal fumo

Le fiamme hanno interessato l'intera copertura e la mansarda dell'edificio. Sul posto numerose squadre di Vigili del fuoco da tutta la provincia con tre autopompe, due autobotti e un'autoscala, che hanno lavorato tutta la notte

Ranco - Incendio via Ciani

Alle ore 21:20 di ieri 11 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ciani nel Comune di Ranco per l’incendio del tetto di un’abitazione di piú piani.

Le fiamme hanno interessato l’intera copertura e la mansarda dell’edificio. Sul posto numerose squadre di Vigili del fuoco da tutta la provincia con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Ci sono stati due feriti civili intossicati dal denso fumo.

Le operazioni di bonifica dell’edificio sono proseguite fino a questa mattina.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.