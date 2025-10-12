Fiamme nella notte in un’abitazione a Ranco, due persone intossicate dal fumo

Alle ore 21:20 di ieri 11 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ciani nel Comune di Ranco per l’incendio del tetto di un’abitazione di piú piani.

Le fiamme hanno interessato l’intera copertura e la mansarda dell’edificio. Sul posto numerose squadre di Vigili del fuoco da tutta la provincia con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Ci sono stati due feriti civili intossicati dal denso fumo.

Le operazioni di bonifica dell’edificio sono proseguite fino a questa mattina.