FIAT 500e da Marelli & Pozzi: l’elettrica d’Italia da 9.950 euro grazie agli incentivi statali

Marelli & Pozzi vi aspetta all’open weekend in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre nelle sedi di Varese e Gavirate

Non perdere l’occasione di scoprire da vicino la nuova FIAT 500e durante l’Open Weekend in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre da Marelli & Pozzi: un appuntamento imperdibile per conoscere tutti i dettagli sugli incentivi statali, sulle promozioni esclusive, e per vivere l’esperienza della mobilità 100% elettrica firmata FIAT. Potrai vedere e provare l’auto simbolo del design italiano, oggi ancora più accessibile.

Con l’arrivo degli attesi incentivi statali destinati all’acquisto di veicoli elettrici nuovi, FIAT rilancia il proprio impegno per una mobilità urbana sostenibile, rendendo ancora più conveniente l’iconica 500e – oggi disponibile a partire da 9.950€, grazie al contributo governativo. 500e, orgogliosamente prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino, è il simbolo del design italiano nel mondo e rappresenta la nuova era della mobilità a zero emissioni. Un’auto elegante, tecnologica, ecologica e – finalmente – più vicina alle esigenze di tutti, grazie a un’offerta pensata per rendere l’elettrico realmente accessibile.

Una gamma semplice, per ogni esigenza

La nuova gamma si articola in tre allestimenti, in linea con la filosofia della nuova Grande Panda: una scelta intuitiva, pensata per facilitare la decisione di ogni cliente, in base al proprio stile di vita e alle esigenze quotidiane.

Fiat 500E protagonista della transizione ecologica

Questa nuova offerta rafforza la posizione di FIAT come marchio chiave nella transizione verso una mobilità più pulita e responsabile. Con una gamma completa di veicoli full electric, promozioni dedicate a famiglie, giovani e professionisti, e un forte impegno in iniziative di tipo educational, il marchio contribuisce attivamente alla diffusione di una cultura dell’elettrico più consapevole e integrata nella vita di tutti i giorni.

Open weekend Marelli & Pozzi

Sabato 18 e domenica 19 ottobre