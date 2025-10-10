Finali scudetto nel flag football, gli Arona 65ers a caccia del settimo sigillo

Sei scudetti in bacheca e uno da conquistare. Gli Arona 65ers scenderanno in campo nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre a Lido delle Nazioni (in provincia di Ferrara) con un compito difficile: confermarsi campioni d’Italia senior di flag football, la disciplina derivata dal football americano in cui al posto dei placcaggi bisogna “rubare” una striscia di stoffa infilata nella cintola dei giocatori avversari.

Uno sport solitamente utilizzato come versione giovanile del football che però ha anche una sua vita tra i giocatori adulti. E la Nazionale occupa uno spazio importante visto che di recente ha vinto il titolo di Campione d’Europa superando in finale l’Austria: un’ottima notizia considerando che il “flag” sarà inserito nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

A livello italiano Arona è senza dubbio una delle capitali di questo sport: i 65ers (che hanno disputato anche alcuni campionati di american football negli anni scorsi) sono club molto titolato. Sei gli scudetti vinti sino a oggi compresi quello del 2024; i cinque precedenti erano invece arrivati tra il 2015 e nel quadriennio 2019-2022 mentre nel ’23 i piemontesi vennero sconfitti in finale dai Refoli Trieste. Nella rassegna tricolore nel Ferrarese disputata con la formula delle Final Eight i 65ers sono inseriti nel girone A con Thunders Trento, Warriors Bologna e Panthers Parma; il girone B comprende invece Mad Dogs Milano, Raiders Roma, Giaguari Torino e Marines Lazio. foto Fidaf

Le otto contendenti al trono sono espressione di una stagione regolare che ha visto impegnate 33 formazioni di tutta Italia: dopo una prima scrematura e i Bowl territoriali, le “elette” hanno superato il National Bowl di Grosseto e ora si preparano ad affrontarsi per lo scudetto. Il programma prevede che le squadre disputino i gironi con una fase “all’italiana”; le prime di ogni gruppo accederanno direttamente alle semifinali mentre 2a e 3a si affronteranno in due wild card incrociate per determinare le altre semifinaliste. Domenica, sul campo dello Spiaggia Romea Village, andranno in scena tutte le finali.