Fitzcarraldo e The Rocky Horror Picture Show in programma al Nuovo di Varese

Due appuntamenti imperdibili nel mese di ottobre, due viaggi tra ambizione e follia al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, Varese): giovedì 23 ottobre ore 21.00 Fitzcarraldo, l’epopea di Werner Herzog del 1982 con Klaus Kinski, e lunedì 27 ottobre ore 21.00, The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman con Tim Curry, a cinquant’anni dall’uscita nel 1975. Entrambi restaurati dalla Cineteca di Bologna e in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Dall’opera culmine del cinema di Herzog, Fitzcarraldo, con la sua grandiosità dell’impianto visivo e la potenza della messa in scena, agli scatenati e ipnotici balli di Frank’n’Furter e company! Una parata degli eccessi e della decadenza, da quelli produttivi di un autore che fa della maestosità e del realismo la sua cifra stilistica, a costo di fatiche quasi bibliche (come costruire una vera barca da trascinare su per la foresta amazzonica con l’impiego di centinaia di comparse indios, o convivere per tre anni di dura produzione con i ben noti capricci del suo feticcio Klaus Kinski, sua cura e veleno), tutto pur di realizzare la sua visione.

Quello che oggi verrebbe semplicemente risolto con il computer o gli effetti digitali e che ieri veniva al più realizzato con l’ausilio di modellini, Herzog lo vuole nella realtà alla ricerca di immagini capaci di trasudare sangue e fango, lacrime e sudore.

Ma in Fitzcarraldo – in concorso al 35° Festival di Cannes e premio alla miglior regia – culmina un discorso già iniziato e portato avanti nelle sue opere precedenti: un’arringa di sconcertante profondità a favore della “diversità”, qui esemplificata nella presentazione degli indios visti come “forza lavoro” nella riproposizione dell’ennesimo personaggio del sognatore “folle”, interpretato con insuperabile maestria da Klaus Kinski.

Un discorso dunque che parla della capacità del “diverso” ad obbligarci a comprendere noi stessi. E di eccessi, follia, sudore e lacrime e celebrazione della diversità ci parla anche Sharman nel suo intramontabile Rocky Horror, con schiere di seguaci che tuttora frequentano mascherati le proiezioni in giro per il mondo. Inno irriverente ai piaceri sessuali d’ogni gusto e gender, al sentirsi liberi in una pelle e una veste che non è quella affidataci dal destino, danze liberatorie e case infestate, tutto sorretto da una poderosa colonna sonora kitsch rock e dalla performance di Tim Curry, che di quel sentirsi liberi in altre pelli, per quanto diverse o sconcertanti possano sembrare allo sguardo altrui, ne ha fatto un’arte. Memorabile Susan Sarandon, che scatenava i sensi d’una tremebonda sposina americana.

Trama di Fitzcarraldo: Brian Sweeney Fitzgerald, “Fitzcarraldo” come lo chiamano i nativi, vuole costruire un grande teatro dell’opera nel bel mezzo dell’Amazzonia isolato dal resto del mondo, per farvi esibire i più grandi nomi della lirica. Per farlo dovrà portare un battello verso una zona di alberi della gomma che intende sfruttare e con il ricavato dare vita a questo suo grande sogno. Ma tra fiumi impetuosi, montagne invalicabili e nativi ostili, non avrà vita facile.

Trama di Rocky Horror:

I promessi sposi Brad e Janet, finiscono con l’auto in panne e decidono di cercare aiuto in un tetro castello in procinto di ospitare l’Annuale Convegno Transilvano, ma finiscono ostaggi dell’ambiguo Frank-N-Furter e del suo entourage alle prese con un esperimento: dare vita al muscoloso Rocky Horror per convertirlo nel loro personale giocattolo del sesso.

Biglietti:

– Intero € 7,00 / ridotto € 5,50

– Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 4,00

Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it

