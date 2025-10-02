Flash Mob “Luci sulla Palestina – 100 Ospedali per Gaza”: presidi confermati anche nel Varesotto
Saranno cinque i punti nel Varesotto per l'evento che alle ore 21.00 si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale
Si terrà la sera di giovedì 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 21:00, l’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 Ospedali per Gaza”.
Promosso dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, l’evento è descritto come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia dall’inizio dell’attacco israeliano a Gaza, con l’obiettivo di “esprimere solidarietà al popolo palestinese e commemorare i 1.677 sanitari uccisi”. Sono 222 al momento gli ospedali, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, che saranno sedi del flash mob. Al momento 37 quelli confermati in Lombardia, la regione che ha registrato più iscrizioni con quasi 5mila sanitari che hanno compilato il modulo di partecipazione.
Il flashmob avrà inizio davanti a tutti gli ospedali coinvolti alle ore 21.00 e si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale, in cui si affermano i motivi e lo spirito della mobilitazione (al link il testo completo). Seguirà l’accensione in simultanea in tutta Italia di luci, torce, lampade e qualunque fonte luminosa porteranno i 20mila partecipanti davanti agli ospedali.
Seguirà la commemorazione degli operatori e operatrici sanitarie uccisi a Gaza in questi due anni con la lettura collettiva a staffetta tra le regioni dei loro nomi (ogni regione ne leggerà un centinaio, a questo link l’elenco dei nomi completo). Infine sono previsti brevi interventi di associazioni, comitati e sindacati che hanno aderito al flash mob.
Punti di ritrovo in Provincia di Varese
Di seguito, i luoghi confermati per il presidio in provincia di Varese:
- Varese: Ospedale Del Ponte, presso Piazza Biroldi.
- Tradate: IRCCS Centro Medico Tradate, all’ingresso principale.
- Busto Arsizio: Ospedale Busto Arsizio, in Via Da Brescia (Ingresso PS).
- Cittiglio: Ospedale di Cittiglio, in Via Luini 3.
- Castellanza: Humanitas Mater Domini, presso il Parcheggio Chalet.
QUI L’ELENCO AGGIORNATO DI TUTTI I PRESIDI
