Fotografare nel Parco Lura: due serate di approfondimento sulla fotografia naturalistica

Il Consorzio Parco del Lura organizza due serate dedicate alla fotografia naturalistica, in programma giovedì 23 e 30 ottobre con inizio alle 21 nella sede del Consorzio, in via IV Novembre 9/A, a Cadorago (Co), località Caslino al Piano.

Le due serate saranno caratterizzate dalla presentazione di strumenti e tecniche specifiche per la fotografia naturalistica. Verranno forniti utili spunti pratici su come utilizzare al meglio le attrezzature durante le proprie uscite fotografiche sul campo, con un focus particolare sulla macrofotografia naturalistica e sulla fotografia da appostamento.

A svelare tutti i trucchi per fare delle belle foto in natura saranno Gianpaolo Pedersini, esperto in macrofotografia naturalistica, e Valter Clerici, professionista della fotografia naturalistica in generale. Entrambi condivideranno le loro conoscenze per aiutare i partecipanti a migliorare le proprie capacità fotografiche, affrontando temi come l’approccio corretto alla fotografia di piccoli soggetti e l’arte di fotografare gli animali nel loro habitat naturale.

L’iniziativa è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite QR code per garantire la migliore organizzazione delle serate. Un’occasione da non perdere per chi è appassionato di fotografia e natura, o per chi desidera scoprire nuove tecniche per immortalare la bellezza della fauna e della flora del Parco del Lura.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Parco del Lura o contattare l’organizzazione tramite l’indirizzo info@parcolura.it.

Qui la locandina con il QR code per iscriversi