Fotografia e invecchiamento attivo. Gli appuntamenti in diretta da Graziano Aitis a Rosa Romano
Radio Materia ospiterà Rosa Romano alle 16,30 per parlare di invecchiamento attivo mentre alle 18 parleremo di fotografia con Graziano Aitis
Chi pensa agli anziani? Auser! Chi vi porta in viaggio tra le immagini scattate con una macchina fotografica? Graziano Aitis. Il mercoledì live di Radio Materia è più vivo che mai con Rosa Romano, animatrice di Auser Varese nell’appuntamento di Soci All Time alle 16,30 mentre Graziani Aitis vi porterà in viaggio nella passione di famiglia, la fotografia come hobby e come professione.
Ore 16,30 – Soci All Time con Auser
Rosa Romano sarà la nostra ospite nella trasmissione realizzata grazie all’aiuto di CSV Insubria. Auser, che significa Autogestione Servizi, è attiva dal 1989 e attraverso le parole della nuova presidente della sezione di Varese ci racconterà l’importanza di questa realtà in una società che invecchia sempre di più e che necessita di iniziative che rendano questa fase della vita più attiva possibile.
Ore 18,00 – Chi l’avrebbe mai detto
Graziano ci racconterà di come ha trasformato la sua passione in un vero e proprio spazio di libertà dove i colori e le forme si inseguono e creano un’armonia che riflette la persona. L’astrazione diventa metafora per un professore apprezzato e conosciuto.
