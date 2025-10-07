Fratelli d’Italia Albizzate pungola la maggioranza: “Non siamo stati coinvolti nelle scelte sui regolamenti comunali”

Tensione nella coalizione di centrodestra di Albizzate. Il circolo territoriale Ali Libere (sezione locale di Fratelli d’Italia) ha espresso forte disappunto per la sua esclusione dalla fase decisionale che ha portato all’approvazione di nuovi regolamenti nell’ultimo Consiglio Comunale.

Il partito, pur riconoscendosi come “pilastro della coalizione di centrodestra” e senza avere al momento rappresentanti in Consiglio, ha voluto prendere atto delle delibere, che includevano i regolamenti su bacheche comunali, spazi informativi nel giornalino “La Voce di Albizzate” e la gestione degli ambulatori.

L’accusa di esclusione: “Venuti a conoscenza a giochi fatti”

Il referente di Fratelli d’Italia per Albizzate, Massimiliano Del Pezzo, pur definendo i regolamenti approvati come “equi”, ha sottolineato che per il suo gruppo essi rappresentano una “semplice presa d’atto”.

La critica principale è rivolta ai gruppi di centrodestra che sostengono l’attuale amministrazione: “Non siamo stati coinvolti dai gruppi di centrodestra nella loro stesura e siamo venuti a conoscenza dei temi trattati in Consiglio Comunale solo a giochi fatti.” Il comunicato ricorda che è anche grazie agli elettori di Fratelli d’Italia che la coalizione ha ottenuto la riconferma, rendendo “auspicabile un confronto più costante e trasparente” che, a detta del circolo, finora non c’è stato tra le segreterie cittadine e le liste civiche.

“Crediamo che il primo partito d’Italia possa portare un valore aggiunto alla coalizione e debba essere coinvolto nelle scelte cittadine,” ha dichiarato Del Pezzo. L’intento è fare da “ponte” con l’elettorato che si identifica in Fratelli d’Italia, ma che non sempre si ritrova nelle decisioni prese a Palazzo Comunale.

Guardando al futuro, FdI mantiene alta l’asticella in vista della prossima tornata amministrativa, con l’obiettivo di presentare il “miglior gruppo e il miglior candidato possibile per la coalizione.”

Per dimostrare la sua vicinanza al territorio, il circolo ha annunciato un’imminente attività di ascolto pubblico. Fratelli d’Italia sarà presente nel mese di ottobre presso il mercato civico in Piazzale Sefro e, in particolare, nelle aree di Valdarno e Tarabara.

“Non vogliamo che siano dimenticate; ascolteremo i cittadini e ci faremo portavoce delle loro necessità, come già fatto in questi mesi ad Albizzate,” ha concluso Del Pezzo, ponendo l’accento sulla volontà del partito di essere un elemento attivo e propositivo nella vita politica della città.