Frontale fra due auto davanti all’Iper di Varese: due feriti
L’incidente poco dopo le 9.30, nel tratto che porta allo svincolo per il centro commerciale. Feriti un 22enne e una donna di 49 anni
Incidente stradale questa mattina, domenica 19 ottobre, a Varese. Poco dopo le 9.30 due auto si sono scontrate sulla statale 712, il tratto di strada che collega la rotonda per la Folla di Malnate e lo svincolo per il centro commerciale Iper, proprio all’altezza del parcheggio.
Nell’impatto sono rimasti feriti un ragazzo di 22 anni e una donna di 49, entrambi soccorsi in codice giallo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un mezzo di supporto avanzato, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Varese.
I due automobilisti sono stati trasportati all’ospedale del Circolo di Varese. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Si segnalano rallentamenti
