Fuori Frequenza in volo tra la galassie con AstroNatura

Hobbet, GIan e Giuse sono pronti a portarvi tra le stelle nella puntata di questa sera (ore 21) su www.radiomateria.it

Oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 21:00, in diretta su Radio Materia a Fuori Frequenza, ospitiamo AstroNatura Società Cooperativa Sociale, attiva dal 2015 nella divulgazione scientifica e nell’educazione ambientale.

In studio: Simone Bernasconi e Ivan Cataldo. In collegamento telefonico da Milano: Eleonora Confalonieri e un’astronoma per un approfondimento speciale. Parleremo di scienza, natura e progetti educativi.

Gli ascoltatori possono partecipare in diretta via WhatsApp al +39 353 484 8857 e ascoltarci collegandosi su www.radiomateria.it.

Fuori Frequenza: ogni giovedì alle 21.00 su Radio Materia – quando curiosità e passione diventano… fuori frequenza!

Pubblicato il 30 Ottobre 2025
