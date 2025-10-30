Fuori Frequenza in volo tra la galassie con AstroNatura
Hobbet, GIan e Giuse sono pronti a portarvi tra le stelle nella puntata di questa sera (ore 21) su www.radiomateria.it
Oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 21:00, in diretta su Radio Materia a Fuori Frequenza, ospitiamo AstroNatura Società Cooperativa Sociale, attiva dal 2015 nella divulgazione scientifica e nell’educazione ambientale.
In studio: Simone Bernasconi e Ivan Cataldo. In collegamento telefonico da Milano: Eleonora Confalonieri e un’astronoma per un approfondimento speciale. Parleremo di scienza, natura e progetti educativi.
Gli ascoltatori possono partecipare in diretta via WhatsApp al +39 353 484 8857 e ascoltarci collegandosi su www.radiomateria.it.
Fuori Frequenza: ogni giovedì alle 21.00 su Radio Materia – quando curiosità e passione diventano… fuori frequenza!
