Gala dello Sport 2025 a Varano Borghi: una serata per celebrare i campioni della “Terra dei due Laghi”

Sabato 1° novembre, alle 17:30, al Teatro comunale di Varano Borghi va in scena il Gala dello Sport 2025: la serata organizzata dalla Comunità europea dello sport “Terra dei due Laghi” per premiare gli atleti del territorio, che si sono distinti per meriti sportivi.

Un appuntamento che ritorna per una nuova edizione ma sempre con lo stesso obiettivo: celebrare l’impegno e la dedizione degli atleti di ogni età e disciplina che contribuiscono a riempire di energia e vitalità il tessuto sportivo dei Comuni che abbracciano i Laghi di Comabbio e di Monate.

Il Gala è organizzato in collaborazione con Aces Europe, l’associazione che ha conferito alla “Terra dei due Laghi” il riconoscimento di Comunità europea dello sport. Il titolo ha premiato la qualità dell’offerta sportiva nei territori coinvolti: un riconoscimento per tutte quelle attività volte a favorire la diffusione dello sport che Comuni e società sportive si stanno impegnando a portare avanti.