Gallarate accoglie le Cronache del Seprio: in mostra le tavole della graphic novel tra storia e fantasy

A Gallarate tornano in scena le pagine di Cronache del Seprio, la graphic novel che intreccia realtà storica, fantasy e promozione del territorio del Seprio/Olonese. Un’opera che nonostante il passare degli anni continua a riaffiorare, fedele alla propria missione narrativa: raccontare il paesaggio e la memoria locale con l’immaginazione del fumetto.

La mostra, inaugurata sabato 26 ottobre alle 15.00 presso il Museo della Studi Patri (via Borgo Antico 4), espone le tavole originali firmate da Tommaso Bianchi, illustratore di fama internazionale e vero punto di forza dell’opera, e rimarrà visitabile fino al 9 novembre con ingresso libero. L’autore sarà presente con tavole originali e fumetti e racconterà delle prossime evoluzioni dell’opera, tra le quali c’è anche l’idea di una pubblicazione estera.

Il progetto, reso possibile grazie al contributo della Pro Loco del Seprio/Olonese, nasce da un’idea di Agostino Alloro, che ha curato l’ideazione e la supervisione, e prende vita con la sceneggiatura di Luigi Pellini, autore del testo. L’obiettivo? Valorizzare la storia e i luoghi del Seprio attraverso un racconto visivo accessibile a tutti.

“È un fumetto che continua a tornare, senza inciampi, per adempiere alla sua missione: raccontare un territorio affascinante in una forma nuova e coinvolgente” – racconta Luigi Pellini, autore del testo.

Cronache del Seprio è disponibile gratuitamente in formato digitale, così da permettere a chiunque di conoscere la storia, i paesaggi e i punti di interesse di una delle aree più suggestive della Lombardia.

ORARI DI APERTURA MOSTRA (Ingresso libero)

Museo della Studi Patri, Via Borgo Antico 4 – Gallarate

01/11 ore 15–18

02/11 ore 10–12 e 15–18

08/11 ore 15–18

09/11 ore 10–12 e 15–18