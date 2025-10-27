Varese News

Gallarate/Malpensa

Gallarate, arriva la “School of Magic-Halloween Edition”: il centro si trasforma in Hogwarts

Un evento per bambini e famiglie, in giro per le vie del centro storico

Halloween magia

Gallarate si prepara a vedere il centro storico popolarsi di giovani streghe e maghi, in fila ordinate con bacchette e mantelli, come nelle scene più iconiche della Scuola di Magia più famosa al mondo.
Venerdì 31 ottobre, la “School of Magic – Halloween Edition”, firmata Malastrana Eventi e organizzata dal Distretto Urbano del Commercio di Gallarate (DUC) con il patrocinio del Comune di Gallarate, trasformerà vie e piazze in un percorso esperienziale per famiglie: tra incantesimi, pozioni, erbologia, il suggestivo Smistamento con il Cappello Parlante e l’Antro delle Letture Animate dedicato alle storie di Halloween.

A rendere l’atmosfera ancora più autentica, un dettaglio non da poco: Malastrana Eventi fornirà (per la durata dell’evento) a ciascun bambino la cappa da mago e la bacchetta magica d’addestramento, così che l’immersione nel mondo della magia sia totale fin dall’ingresso.
Il nero dei mantelli e il via vai di cappucci promettono una scenografia naturale lungo le strade, con Gallarate che, per una giornata, somiglierà davvero a Hogwarts.

«Halloween a Gallarate non è soltanto una festa, ma un modo per vivere la città in modo diverso, divertente e familiare» dice l’assessore e vicesindaco Rocco Longobardi. «Vogliamo che i bambini e le famiglie tornino a riempire il centro con entusiasmo, curiosità e sorrisi. Con eventi come questo il Distretto Urbano del Commercio e il Comune dimostrano quanto la collaborazione possa trasformare le nostre piazze in luoghi di magia, di incontro e di partecipazione. Gallarate continua a essere una città viva, capace di stupire e di regalare emozioni a tutte le età».

Le “aule” a cielo aperto

Il percorso prevede postazioni tematiche con attori e tutor specializzati.
Nella Lezione di Incantesimi si impareranno formule e movimenti (in chiave ludico-teatrale), lavorando su prontezza e coordinazione.
Al Laboratorio di Pozioni si sperimenteranno reazioni “magiche”, in realtà semplici principi di chimica didattica, tra calderoni, ampolle e ingredienti dai nomi evocativi.
Con Erbologia si scopriranno piante “curiose” e la loro cura, tra manualità e osservazione.
Momento clou lo Smistamento, proprio come nelle storie che tutti conoscono: un Cappello Parlante assegnerà ogni apprendista alla propria Casa, in base a qualità come collaborazione, intuito e coraggio.
A chiudere il cerchio, l’Antro delle Letture Animate, dove attori narreranno fiabe e racconti di Halloween calibrati per fasce d’età: brividi leggeri e meraviglia assicurata.

Una festa per famiglie

L’iniziativa è pensata per bambini dai 5 ai 12 anni (benvenuti fratelli più piccoli accompagnati, ma anche bambini mai cresciuti over 18), con turni a numero chiuso per garantire ordine e qualità.

La “School of Magic – Halloween Edition” rappresenta un nuovo modo di vivere il centro: un grande palcoscenico diffuso dove i protagonisti sono i bambini, le famiglie e la magia della scoperta.

Tutti i materiali utilizzati sono child-friendly; i percorsi prevedono gestione dei flussi e personale dedicato in ogni postazione.
È consigliato arrivare con un po’ di anticipo: indossata la cappa fornita dall’organizzazione, i piccoli maghi riceveranno indicazioni per muoversi tra le postazioni senza affollamenti.

Quando e come partecipare

L’evento si svolgerà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 17, nel centro di Gallarate, con turni della durata di circa 90 minuti.
Punto di ritrovo: sagrato della Chiesa di San Pietro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.