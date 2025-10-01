Varese News

Gavirate - Evento sponsorizzato

Gavirate celebra la regina dell’orto: tre domeniche di Festa della Zucca

Tre domeniche tra tradizioni, sapori e spettacoli: dal 5 al 19 ottobre il lungolago di Gavirate celebra la regina dell’orto con eventi, mercatini e cucina tipica

Sagre, Fiere e Feste

05 Ottobre 2025 - 19 Ottobre 2025

Ottobre a Gavirate significa Festa della Zucca. Anche nel 2025 torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno lombardo, che trasforma il lungolago in un vivace palcoscenico di colori, profumi e tradizioni popolari. Tre domeniche – il 5, 12 e 19 ottobre – dedicate a spettacoli, artigianato, gastronomia e musica, con la zucca assoluta protagonista. Orario: dalle 10.00 alle 19.00.

Festa della Zucca Gavirate

Quest’anno la manifestazione si arricchisce con la Fiera del Benessere, curata dall’associazione Armonia, che propone incontri e attività olistiche. Oltre 800 posti a sedere al coperto, ristorante, bar e stand gastronomici garantiscono accoglienza e comfort anche in caso di maltempo.

Il programma

Ogni domenica un calendario ricco: castagnate, tornei di “Zucche Volanti”, spettacoli musicali e folk, mostre micologiche, mercatini degli hobbisti, esposizioni e laboratori per tutte le età. Non mancano il raduno di auto storiche, la fiera del vinile, sculture dal vivo e attività per bambini dedicate all’ambiente e al riuso creativo.

Festa della Zucca Gavirate

Gli spettacoli della domenica:

  • 5 ottobre: intrattenimento musicale con I Battisti.
  • 12 ottobre: spettacolo folk del duo “The Man in Black”.
  • 19 ottobre: spettacolo folk “I Gioppini di Bergamo”.
Festa della Zucca Gavirate

Il cuore della festa è la cucina: ravioli, risotti, gnocchi, tortelli, secondi piatti e dolci, tutti rigorosamente a base di zucca. A completare l’offerta, i prodotti tipici della provincia di Varese e le specialità della Pro Loco, come frittelle e dolci mantovani.

Scopri il menù completo

Fotografie di Angela Garro
1 Ottobre 2025
di

Galleria fotografica

Festa della Zucca Gavirate
Festa della Zucca Gavirate
Festa della Zucca Gavirate
Festa della Zucca Gavirate

