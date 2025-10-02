Gavirate si prepara a rivedere la “Tre Valli Varesine”: si parte con lo stand al mercato

Per anticipare la corsa, domani, mattina 3 ottobre, Gavirate ospiterà l’evento “aspettando la Tre Valli varesine”.

Il mercato del venerdì farà da cornice a uno stand curato da Ciclovarese e dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni sulla gara e ritirare un pass speciale: un lasciapassare che garantirà l’accesso a un’area riservata lungo il rettilineo d’arrivo.

Inoltre, le vetrine dei negozi saranno allestite a tema ciclistico trasformando la città dei “brutti e buoni” in una piccola capitale del pedale.

Il percorso della Tre Valli varesine, che si disputerà martedì 7 ottobre, mancava dal territorio comunale dal 2019. La gara porterà i corridori ad affrontare per due volte il “Cinque Piante Muur” un’ascesa breve ma micidiale nella frazione di Oltrona al Lago, con pendenze che sfiorano il 16%. Una salita resa celebre dalla granfondo amatoriale Varese Van Vlaanderen e che ora diventa snodo cruciale della corsa.

Ogni passaggio sarà valido per la classifica del Trofeo ZR Solar e vedrà gli atleti spinti dall’incitamento speciale dei bambini delle scuole gaviratesi, protagonisti di una coreografia ideata da Nicolini Edizioni.

Ciclismo, tradizione e passione: Gavirate si prepara così ad accogliere la Tre Valli Varesine, pronta a regalare spettacolo ed emozioni.