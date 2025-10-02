Gavirate si prepara a rivedere la “Tre Valli Varesine”: si parte con lo stand al mercato
Venerdì 3 ottobre, il mercato cittadino avrà stand, vetrine a tema e pass speciali per vivere da vicino la classica del 7 ottobre. La corsa in città affronterà il terribile muro Cinque Piante
Per anticipare la corsa, domani, mattina 3 ottobre, Gavirate ospiterà l’evento “aspettando la Tre Valli varesine”.
Il mercato del venerdì farà da cornice a uno stand curato da Ciclovarese e dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni sulla gara e ritirare un pass speciale: un lasciapassare che garantirà l’accesso a un’area riservata lungo il rettilineo d’arrivo.
Inoltre, le vetrine dei negozi saranno allestite a tema ciclistico trasformando la città dei “brutti e buoni” in una piccola capitale del pedale.
Il percorso della Tre Valli varesine, che si disputerà martedì 7 ottobre, mancava dal territorio comunale dal 2019. La gara porterà i corridori ad affrontare per due volte il “Cinque Piante Muur” un’ascesa breve ma micidiale nella frazione di Oltrona al Lago, con pendenze che sfiorano il 16%. Una salita resa celebre dalla granfondo amatoriale Varese Van Vlaanderen e che ora diventa snodo cruciale della corsa.
Ogni passaggio sarà valido per la classifica del Trofeo ZR Solar e vedrà gli atleti spinti dall’incitamento speciale dei bambini delle scuole gaviratesi, protagonisti di una coreografia ideata da Nicolini Edizioni.
Ciclismo, tradizione e passione: Gavirate si prepara così ad accogliere la Tre Valli Varesine, pronta a regalare spettacolo ed emozioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.