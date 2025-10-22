Varese News

Sport

Giada Canino: “Da grande farò la maestra di ballo”

La campionessa mondiale di danza paralimpica ha vinto il bullismo e ha raccontato la sua storia in un libro

giada canino speciale uisp

Giada Canino è una campionessa mondiale, europea e italiana di danza sportiva paralimpica. È la protagonista, insieme alla sua famiglia, del libro “Bulldown. Storia di Giada” (Mursia, pagg. 96, Euro 12), scritto con l’avvocato Claudia Conidi Ridola. Il libro è una testimonianza toccante di come Giada, nata con la trisomia 21 e vittima di bullismo, sia riuscita a trasformare il dolore in forza attraverso la danza e la gioia di vivere.

Quando le chiediamo di parlare di sé, Giada sorride: «Ho vinto tante medaglie. Faccio hip hop, standard». Lo scorso fine settimana è stata a La Spezia per ballare e il 16 di novembre a Bratislava per i campionati europei. È Elio, il papà di Giada a raccontare l’importanza della danza nella vita della figlia. «Giada è una ragazza ipovedente, quando ci ha chiesto di andare a scuola di ballo, noi genitori non ci abbiamo creduto, ma l’abbiamo assecondata», spiegano. E il risultato è stato straordinario: «Il ballo l’ha aiutata nell’equilibrio, nella stabilità, anche perché chi ha problemi di vista».

La determinazione ha portato Giada a conquistare titoli importanti, gareggiando in tutti i tipi di ballo: «Vice campione del mondo nell’hip hop con Special Olympics, campionessa europea e italiana di balli latini, standard. Fa tutti i tipi di ballo in cui possono gareggiare». Tanto impegno richiede sacrifici, ma i risultati ripagano ogni sforzo: «La scuola di ballo è a Villongo in provincia di Bergamo, ci andiamo due volte a settimana quando va bene, facendo tanti sacrifici, che però vengono ripagati dagli ottimi risultati».

La storia di Giada è un simbolo potente che incarna perfettamente la filosofia della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e il suo slogan: “Sport per tutti, nessuno escluso”. Il suo successo dimostra che lo sport è un diritto e uno strumento di inclusione e riscatto. I genitori, infatti, si dicono fieri che il mondo della danza paralimpica si stia ingrandendo: «Parecchie società sportive stanno capendo che i ragazzi con difficoltà possono raggiungere obiettivi alti. Siamo fieri che queste cose stiano avvenendo».

Giada è un simbolo della lotta al bullismo. Il libro, uscito ad agosto, viene presentato in tutta Italia: «Stiamo cercando di far passare il messaggio a cui teniamo tantissimo: “Stop al bullismo, Non si prende in giro nessuno” – dice il papà – Vogliamo evitare che altre famiglie vivano questa situazione». La bellezza della danza è far seguire un passo all’altro, e quale sarà il prossimo per la campionessa? «Voglio insegnare ai bambini a danzare, diventare maestra di ballo» risponde Giada, che ha tutte le doti che servono per realizzare i suoi sogni.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews

di
Pubblicato il 22 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.