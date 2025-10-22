Giada Canino: “Da grande farò la maestra di ballo”

Giada Canino è una campionessa mondiale, europea e italiana di danza sportiva paralimpica. È la protagonista, insieme alla sua famiglia, del libro “Bulldown. Storia di Giada” (Mursia, pagg. 96, Euro 12), scritto con l’avvocato Claudia Conidi Ridola. Il libro è una testimonianza toccante di come Giada, nata con la trisomia 21 e vittima di bullismo, sia riuscita a trasformare il dolore in forza attraverso la danza e la gioia di vivere.

Quando le chiediamo di parlare di sé, Giada sorride: «Ho vinto tante medaglie. Faccio hip hop, standard». Lo scorso fine settimana è stata a La Spezia per ballare e il 16 di novembre a Bratislava per i campionati europei. È Elio, il papà di Giada a raccontare l’importanza della danza nella vita della figlia. «Giada è una ragazza ipovedente, quando ci ha chiesto di andare a scuola di ballo, noi genitori non ci abbiamo creduto, ma l’abbiamo assecondata», spiegano. E il risultato è stato straordinario: «Il ballo l’ha aiutata nell’equilibrio, nella stabilità, anche perché chi ha problemi di vista».

La determinazione ha portato Giada a conquistare titoli importanti, gareggiando in tutti i tipi di ballo: «Vice campione del mondo nell’hip hop con Special Olympics, campionessa europea e italiana di balli latini, standard. Fa tutti i tipi di ballo in cui possono gareggiare». Tanto impegno richiede sacrifici, ma i risultati ripagano ogni sforzo: «La scuola di ballo è a Villongo in provincia di Bergamo, ci andiamo due volte a settimana quando va bene, facendo tanti sacrifici, che però vengono ripagati dagli ottimi risultati».

La storia di Giada è un simbolo potente che incarna perfettamente la filosofia della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e il suo slogan: “Sport per tutti, nessuno escluso”. Il suo successo dimostra che lo sport è un diritto e uno strumento di inclusione e riscatto. I genitori, infatti, si dicono fieri che il mondo della danza paralimpica si stia ingrandendo: «Parecchie società sportive stanno capendo che i ragazzi con difficoltà possono raggiungere obiettivi alti. Siamo fieri che queste cose stiano avvenendo».

Giada è un simbolo della lotta al bullismo. Il libro, uscito ad agosto, viene presentato in tutta Italia: «Stiamo cercando di far passare il messaggio a cui teniamo tantissimo: “Stop al bullismo, Non si prende in giro nessuno” – dice il papà – Vogliamo evitare che altre famiglie vivano questa situazione». La bellezza della danza è far seguire un passo all’altro, e quale sarà il prossimo per la campionessa? «Voglio insegnare ai bambini a danzare, diventare maestra di ballo» risponde Giada, che ha tutte le doti che servono per realizzare i suoi sogni.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews