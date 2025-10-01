GiocoImparo con il legno: a Besozzo laboratorio di falegnameria per bambini
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre l’evento promosso dal Gruppo Genitori della Scuola dell’Infanzia Del Torchio
Il 3 e 4 ottobre 2025 a Besozzo arriva GiocoImparo con il legno: un laboratorio di falegnameria per bambini dai 4 ai 10 anni. Accompagnati da un adulto, i piccoli partecipanti potranno costruire un oggetto in legno guidati da un falegname professionista.
• Venerdì 3 ottobre: 16:00-18:00
• Sabato 4 ottobre: 9:00-11:00 | 11:30-13:30 | 14:00-16:00
Luogo: Oratorio Cardana, Via Beolchi, Besozzo (VA)
Quota: 20 € per il primo partecipante, 15 € per fratelli
Include laboratorio (2 ore) + merenda offerta da Sweetie’s
Prenotazione obbligatoria → posti limitati.
Evento promosso dal Gruppo Genitori della Scuola dell’Infanzia Del Torchio