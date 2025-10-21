Varese News

Giornata ecologica da record: in 300 per ripulire le valli dell’alto Varesotto

Coordinata dal Comune di Cuveglio con il supporto della Comunità Montana Valli del Verbano, la prima Giornata Ecologica ha coinvolto 19 comuni e oltre 300 persone

pulizia boschi

Più di 300 persone coinvolte e quasi 200 sacchi di rifiuti rimossi da boschi, sentieri e strade: sono i numeri della prima Giornata Ecologica “Amiamo le nostre valli”, organizzata sabato 11 ottobre da Amo Madre Terra Odv  in collaborazione con il Comune di Cuveglio, la Comunità Montana Valli del Verbano e numerosi Comuni e gruppi dell’Alto Varesotto.

Un’iniziativa partecipata e concreta, pensata per combattere l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell’ambiente.

Un’azione collettiva per un territorio più pulito

Ogni Comune ha gestito autonomamente la pulizia del proprio territorio, definendo orari, luoghi e modalità, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni locali, gruppi alpini e protezione civile.

Hanno partecipato i Comuni e i gruppi di: Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cabiaglio, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona di Cuveglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cugliate, Cuveglio, Gemonio, Marchirolo, Orino, Sangiano, oltre al Gruppo Alpini Cuvio e alla Protezione Civile Intercomunale Cuvio-Cuveglio.

Bambini, famiglie e amministratori in prima linea

A rendere speciale la giornata è stata la presenza di tanti bambini e ragazzi, accompagnati dalle famiglie, accanto a numerosi sindaci e amministratori, che si sono “sporcati le mani” per ripulire i loro territori.

Un gesto simbolico, ma anche pratico, per dire basta al degrado ambientale.

pulizia boschi

Il ringraziamento dell’associazione

L’associazione AMO MADRE TERRA OdV, promotrice dell’iniziativa, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato:

  • le amministrazioni comunali
  • le realtà locali e i volontari
  • la ditta Econord, che ha garantito il ritiro dei rifiuti raccolti e fornito il materiale necessario per operare in sicurezza

«Il successo di questa prima edizione – spiegano i volontari dell’associazione – ci spinge a riproporre l’iniziativa anche in futuro, auspicando una partecipazione ancora più ampia. Il nostro territorio è un patrimonio prezioso che va tutelato da tutti».

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
